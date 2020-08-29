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Yeni Apple iPad Air modelinde Touch ID sürprizi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Apple yeni iPad Air modelinde Face ID yerine Touch ID teknolojisini kullanacak. İşte konu ile ilgili detaylar.

Yeni Apple iPad Air modelinde Touch ID sürprizi!

Apple’ın önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni tablet modeli ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yeni iPad Air modelinin kullanım kılavuzu sızdırıldı. Böylece tabletin sahip olduğu tasarım çizgisi de tam anlamıyla ortaya çıkmış oldu.

Şimdiye kadar ortaya atılan söylentilerde iPad Air’in tasarım anlamında iPad Pro’yu andıracağı belirtiliyordu. Kullanım kılavuzundaki görsellere bakacak olursak bu söylentilerin haklı olduğunu söyleyebiliriz.

YENİ İPAD AİR TOUCH ID İLE GELİYOR

Yeni iPad modeli ile ilgili ön plana çıkarılan bir diğer söylenti ise tablette yer verilecek biyometrik doğrulama sistemiydi. Genel görüş Apple’ın Face ID’yi tercih edeceği yönündeydi. Lakin sızdırılan kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere göre Apple yeni tablet modelinde Face ID yerine Touch ID’yi tercih edecek.

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YERİ DE DEĞİŞECEK

Bilindiği üzere Apple şimdiye kadar Touch ID teknolojisini hep home butonu ile birlikte kullanmıştı. Yani home butonu kısmında Touch ID modülü yer alıyordu. Yeni iPad Air modelinde ise bu durum değişecek.

Apple ilk defa Touch ID teknolojisini Home butonu yerine Güç butonunda kullanacak. Şimdiye kadar pek çok akıllı telefon üreticisi bu teknolojiyi zaten kullanmıştı. Apple da diğer üreticiler gibi iPad Air’in yan kısmında yerleştirdiği Güç butonuna Touch ID özelliği kazandıracak.

Bakalım bu yeni form Apple kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacak? Bekleyip göreceğiz.

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