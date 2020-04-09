Yeni Apple kulaklık 2020 yılının sonlarına doğru tanıtılacak

Bildiğiniz gibi 2014 yılında Beats Electronics, Apple’ın bünyesine geçmiş ve bu süreçte Apple’ın kulaklıklar için ürettiği özel çipleri kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda aktif gürültü engelleme özellikli Beats Solo Pro modelini tanıtan firma, şimdi kendi bünyesi altında kablosuz kafa üstü kulaklık modeli Apple AirPods X'i tanıtmaya hazırlanıyor.

APPLE AİRPODS X ÖZELLİKLERİ

B515 kod adıyla geçen Apple AirPods X modelinin 350 dolar fiyat bandında olacağı söyleniyor. Pro modelinde olan aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modunu da barındıracak olan bu kulaklıkta yine Apple’ın H çipi yer alacak. Ses konusunda fiyatına bakacak olursak üst düzey bir deneyim sunacak olan bu kulaklığın tasarımsal açıdan nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor.

Bildiğiniz gibi Apple’ın tüm aksesuarlarında beyaz renk standarttır. Yeni kulaklıkta muhtemelen siyah ve kırmızı renk seçenekleri de sunulacak. Kafa üstü kulaklık mecrasında beyaz rengi özellikle cildi yağlı olanlar tarafından kiri çok çabuk belli ettiği için pek tercih edilmiyor. Cupertinolu teknoloji devi de bunun farkında olduğundan farklı renk seçeneklerini illa ki sunacaktır.