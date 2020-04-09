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Yeni Apple kulaklık 2020 yılının sonlarına doğru tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 7 ile birlikte 3.5mm kulaklık girişini kaldırmış ve kablosuz kulaklığı olan AirPods’u satışa sunmuştu. Sonraki süreçte ikinci nesil ile karşımıza çıkan bu kulaklık, geçtiğimiz aylarda ise Pro sürümü ile Hi-Fi tadında ses sunmaya gelmişti. Şimdi ise Apple AirPods X modelinin geleceği iddia edildi. Peki, bu model yine Kulakiçi mi olacak?

Yeni Apple kulaklık 2020 yılının sonlarına doğru tanıtılacak

Bildiğiniz gibi 2014 yılında Beats Electronics, Apple’ın bünyesine geçmiş ve bu süreçte Apple’ın kulaklıklar için ürettiği özel çipleri kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda aktif gürültü engelleme özellikli Beats Solo Pro modelini tanıtan firma, şimdi kendi bünyesi altında kablosuz kafa üstü kulaklık modeli Apple AirPods X'i tanıtmaya hazırlanıyor.

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B515 kod adıyla geçen Apple AirPods X modelinin 350 dolar fiyat bandında olacağı söyleniyor. Pro modelinde olan aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modunu da barındıracak olan bu kulaklıkta yine Apple’ın H çipi yer alacak. Ses konusunda fiyatına bakacak olursak üst düzey bir deneyim sunacak olan bu kulaklığın tasarımsal açıdan nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor.

Bildiğiniz gibi Apple’ın tüm aksesuarlarında beyaz renk standarttır. Yeni kulaklıkta muhtemelen siyah ve kırmızı renk seçenekleri de sunulacak. Kafa üstü kulaklık mecrasında beyaz rengi özellikle cildi yağlı olanlar tarafından kiri çok çabuk belli ettiği için pek tercih edilmiyor. Cupertinolu teknoloji devi de bunun farkında olduğundan farklı renk seçeneklerini illa ki sunacaktır.

Türkiye’de 2.500 TL bandını çok rahat bir şekilde aşacak olan kulaklığın Haziran ayında online olarak düzenlenecek WWDC 20 etkinliğinde tanıtılacağı söyleniyor. iOS 14 ve diğer güncellemelerin tanıtılacağı bu etkinlikte Apple’ın başka ürün veya aksesuar tanıtmayacağını düşünüyoruz.

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