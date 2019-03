Yeni Apple TV Netflix'ten farklı ne vaadediyor?

APPLE TV PLUS

Apple'ın original programlarından olan The Morning Show'un tanıtımında da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell sahneye çıktı.

Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.

APPPLE NEWS PLUS

TV programları, film ve belgesellerin yanı sıra AppleNews Plus isimli haber erişim platformu da aynı tanıtımda duyuruldu.

Apple News uygulamasına The New Yorker, Esquire, The Atlantic, National Geographic, Men's Health ve Vogue'un da dahil olduğu 300'den fazla dergi de ekleyen yenilik duyurulurken, "bu kadar fazla haber içeriğine bir seferde erişilebilecek tek yer" olarak duyuruldu.

Güncellenen haber uygulaması için kullanıcılar, her bir gazete ya da dergiye erişim için ayrıca ücret ödemeyecek. Aylık üyelik ücreti karşılığında tüm içeriğe erişilebilecek.

Apple, uygulamadı tüm yayınlara ayrı ayrı erişmenin yılda 8 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) mal olacağını, ancak Apple News Plus'ın aylık 9.90 dolar (yaklaşık 55 TL) olacağını duyurdu.