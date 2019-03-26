Yeni Apple TV Netflix'ten farklı ne vaadediyor?

Apple'in duyurduğu yeni TV uygulamasına piyasanın ilk tepkisi olumsuz oldu. Tanıtımın hemen ardından Apple hisseleri yüzde 2 düştü. İlerleyen saatlerde yeniden değer kazanmaya başladı.

Peki Apple'ın getirdiği yeni uygulamalarda neler var?

APPLE TV PLUS

Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Kendi original içeriklerini birçok farklı TV uygulamasında kullanıcılara sunan Amazon ve Hulu'nun Apple TV ile anlaşması sürpriz olarak değerlendirildi.

Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi.

Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu. Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek.