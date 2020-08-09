Yeni araç kullanmaya başlayanlar için en uygun araba modelleri açıklandı

Araba kullanmak ilk öğrenme döneminde çok komplike bir beceri gibi düşünülse de aslında gelişen teknolojiler ile çok basit bir hal almaya başladı. Otomatik veya manuel vites seçenekleri arasında birçok fark bulunuyor. Otomatik, manuele göre daha rahat bir kullanış deneyimi sunabiliyor. Ancak manuel vitesi de kullanmak çok zor değil. Direksiyon, gaz, fren, debriyaj gibi terimler acemiler için yeni kavramlar olduğu için heyecan yaratabilir. Fakat ehliyet sınavında başarı sağlamış herkes kolaylıkla araç sürebilir. Tabii bazı araçlar konfor açısından yeni sürücülerin kullanımı için ideal olabiliyor. İşte o araçlar...
Hatchback modeli ile oldukça ilgi gören bu aracın sedan modeli de çok başarılı. Chevrolet'in tamamen kendi üretimi olan bu araç, 98 beygir gücünde 1.4 bir motora sahip. 130 newton/metrelik torka sahip motoru rahat sürüşler için imkan tanıyor. Ön tarafın tasarımında şık ve sportif detaylar dikkat çekiyor. Tasarım çizgileri ile göz dolduran otomobiller üreten Chevrolet'in Aveo modeli deneyimsiz sürücülerin isteklerini karşılayabilecek özelliklere sahip.
Ekonomik dizel 69 beygir motora sahip olmasından dolayı sürücüsünün tasarruf etmesini sağlayan Ford Fiesta, gergin yürüyen bir aksam ile beraber geliyor. Sportif büyük simitli hidrolik direksiyona sahip aracın manuel vitesinin keskin geçişleri var. Ford markasının en çok kullanılan modellerinden birisi olan Fiesta, yeni araç kullanmaya başlayan kişiler için gayet ideal bir yapıya sahip.
1.2 litre 4 silindirli ve atmosferik bir motora sahip bir araç olan Dacia Sandero, 5 ileri manuel şanzıman ile kombin edilmiş. Aracın bagaj hacmi 320 litre ve 490 kilogram taşıyabiliyor. Bu aracın 0 km/s'den 100 km/s'e ulaşabilme süresi 13 saniye. Konforlu bir iç dizayna sahip araç ilk defa sürücü olarak yola çıkacaklar tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir. Dacia'nın uygun fiyatlı satışları da bütçenizi zorlamadan araç sahibi olmanıza yardım edebilir.
Fiat markasının iddialı Punto model otomobilin toplam ağırlığı 1080 kilogram. 1.3 dizel araçta manuel vites bulunuyor. Motorunun gücü 75 beygir olan Fiat Punto, duran halden 100 kilometre/saat hıza 13.6 saniye içerisinde ulaşabiliyor. Ek olarak 250 litre bagaj hacmine sahip. Genel dizaynı rahat bir sürüş deneyimi isteyenlerin arzuladığı şekilde düzenlenmiş. Acemi sürücülerin genelinin otomobil sürüşüne uyum sağlayacak bir araç olmasından dolayı gayet ideal bir model.
Okuyucu Yorumları 0 yorum