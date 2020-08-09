Yeni araç kullanmaya başlayanlar için en uygun araba modelleri açıklandı

Araba kullanmak ilk öğrenme döneminde çok komplike bir beceri gibi düşünülse de aslında gelişen teknolojiler ile çok basit bir hal almaya başladı. Otomatik veya manuel vites seçenekleri arasında birçok fark bulunuyor. Otomatik, manuele göre daha rahat bir kullanış deneyimi sunabiliyor. Ancak manuel vitesi de kullanmak çok zor değil. Direksiyon, gaz, fren, debriyaj gibi terimler acemiler için yeni kavramlar olduğu için heyecan yaratabilir. Fakat ehliyet sınavında başarı sağlamış herkes kolaylıkla araç sürebilir. Tabii bazı araçlar konfor açısından yeni sürücülerin kullanımı için ideal olabiliyor. İşte o araçlar...

CHEVROLET AVEO 2007 MODELİ

Hatchback modeli ile oldukça ilgi gören bu aracın sedan modeli de çok başarılı. Chevrolet'in tamamen kendi üretimi olan bu araç, 98 beygir gücünde 1.4 bir motora sahip. 130 newton/metrelik torka sahip motoru rahat sürüşler için imkan tanıyor. Ön tarafın tasarımında şık ve sportif detaylar dikkat çekiyor. Tasarım çizgileri ile göz dolduran otomobiller üreten Chevrolet'in Aveo modeli deneyimsiz sürücülerin isteklerini karşılayabilecek özelliklere sahip.