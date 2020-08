Yeni araştırma: Akıllı telefondan kimin sarhoş olduğunu tespit etmek mümkün

Araştırmayı yöneten Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Brian Suffoletto, "Bir dünya hayal edelim: 5 yıl içinde insanlar arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor ve tehlikeli düzeylerde alkol alıyor" dedi ve ekledi:

Sonra hareketlerindeki bozulmanın ilk işaretlerine dair uyarı alıyorlar. Onları araç sürme, kişiler arası şiddet, korunmasız cinsel birleşme gibi yüksek riskli olaylardan korumaya ve içmeyi bırakmalarına yardım edecek tavsiyeler gönderiliyor.

Araştırma Journal of Studies on Alcohol and Drugs'ta yayımlandı. Araştırmacılar gelecekte, mevcut verilere yenilerini ekleyeceklerini ve bireyleri şarhoşken destekleyecek daha başarılı yöntemler belirleyeceklerini ifade ediyor.

Yürüyüş tanıma çok güçlü ve etkili bir araç olabiliyor. Örneğin, herkesin yürüyüş biçimi kendine özgü olduğundan, Çin'de suçluları gerçek zamanlı olarak belirlemek için kullanılabiliyor.