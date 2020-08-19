Yeni araştırma: Akıllı telefondan kimin sarhoş olduğunu tespit etmek mümkün

Dikey, ileri geri ve yatay hareketler ile ivmelenmeyi algılamak için kullanılan akıllı telefonların içindeki çoklu sensörler; ayık ve alkollü kişilerin yürüyüşleri arasındaki kayda değer değişimleri gösteriyor.

Araştırmacılar, birinin alkol seviyesinin araç sürmek için yasal sınırın üzerinde olup olmadığını bu yöntemle belirlemek istedi. Bunun sonucunda ölçümlerin yaklaşık yüzde 90'ında yürüyüşteki değişiklikleri saptayabildi.

Araştırma için yaşları 21'le 43 arasında değişen 22 yetişkin üzerinde denemeler gerçekleştirildi. Gönüllüler laboratuvara geldi ve nefeslerindeki alkol yoğunluğunu yüzde 0,2'nin üzerine çıkaracak kadar alkol aldı; ayrıca bu miktarı bir saat içinde içmeleri gerekti.

Ardından katılımcılar bellerine kemerle sabitlenen bir akıllı telefon yerleştirdi ve ileri geri 10'ar adım yürüdü.

Katılımcıların çoğu kemerle sabitlenen akıllı telefonları üzerinde tutamasa da araştırmacılar, bu deneyin bir "kavram ispatı çalışması" (Bir şeyin mümkün olup olmadığını gösteren araştırma -ç.n.) olduğunu belirtti. Ayrıca "alkolle ilişkili bozuklukların uzaktan tespitinde akıllı telefonların kullanımıyla ilgili gelecek araştırmalara zemin sağladığı" ifade edildi.