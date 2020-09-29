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Yeni araştırma: Geniş kalçalara sahip kişiler daha uzun yaşıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Yayımlanan yeni bir araştırma, karın çevresindeki aşırı yağlanmanın erken ölüm riskini artırdığını ancak kalçaları ve uylukları geniş kişiler için bu tehlikenin daha düşük olduğunu işaret ediyor.

Yeni araştırma: Geniş kalçalara sahip kişiler daha uzun yaşıyor

Mirror'ın haberine göre bilim insanları, bedenin orta bölgesindeki yağlanmaya dair ölçümlerin ve vücut kitle endeksinin kullanılmasının kişilerin erken ölüm riskini hesaplamada etkili olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bel çevresindeki yağ oranıyla ölüm riski arasındaki ilişkinin incelendiği önceki çalışmalarda "tutarsız sonuçlar" geldiğini ve ortaya koydukları çalışmanınsa bugüne kadarki en kapsamlı inceleme olduğunu belirtti.

Araştırma ekibi, kendi çalışmalarının insanların vücut kitle endeksi ya da kilodan ziyade karın bölgelerine odaklanması gerektiğini gösterdiğini aktardı.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve bulguları The British Medical Journal dergisinde yayımlanan çalışma, 3-24 yaş arası takip edilen 2,5 milyondan fazla kişiyi kapsayan 72 çalışmanın sonuçlarına dayandırıldı.

Bu çalışmalardan her biri, bel çevresi, kalça çevresi, uyluk çevresi, bel-kalça oranı, bel-boy oranı ve bel-uyluk oranı dahil olmak üzere en az üç "merkezi yağlanma" ölçüsüyle ilgili risk tahminlerini ortaya koydu.

Çalışmada ayrıca, toplam vücut kitle indeksinin sadece yağlanmayla ilgili kısmını içeren vücut yağlanma indeksi de dikkate alındı.

Toronto Üniversitesi'nden Tauseef Ahmad Khan kaleme aldığı çalışmaya dair yaptığı değerlendirmede, karın bölgesindeki yağlanmanın vücudun diğer bölgelerine kıyasla daha büyük bir sorun teşkil edebileceğini ifade etti.

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