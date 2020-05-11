Yeni araştırma: Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı?

ABD'de MIT ve Kanada’da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada sıcak havanın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yayılma ve enfekte etme beceresinde bir değişikliğe neden olmadığı ortaya konuldu.

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını inceledi. Sıcaklık, nem, okulların kapatılması, kitle toplantılarının kısıtlanması ve sosyal mesafenin hastalığın yayılması üzerindeki etkisini karşılaştırdılar.

Kanada Tabipler Birliği dergisinde yayımlanan çalışmada, hava sıcaklığının artmasına rağmen, corona virüs vakalarının azalışı arasında kaydadeğer bir ilişki bulunamadı.

"SALGINI YAVAŞLATAN TEK UNSUR KARANTİNA ÖNLEMLERİ"

Toronto Üniversitesi’nden Profesör Dionne Gesink, konuya ilişkin “Yaz koronavirüsü ortadan kaldırmayacak. İnsanların bunu bilmesi önemli. Öte yandan, bir bölgede halk sağlığı müdahaleleri ne kadar çok olursa, salgını yavaşlatma etkisi o kadar büyük olur. Okul kapatmaları, kalabalık toplantıların yasaklanması va karantina müdahaleleri gerçekten önemli, çünkü şu anda salgını yavaşlatan tek şey bunlar” açıklamasını yaptı.