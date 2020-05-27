Yeni Araştırma: “Virüse Yakalanan Vücut Bağışıklık Kazanıyor”

Tüm dünyada bilim adamları, Corona virüsüne yakalanan hastaların yeniden bu hastalığa yakalanma riski olup olmadığı sorusuna yanıt ararken, Fransa'dan bu konuda yeni bir haber geldi.

Fransa'da Strasbourg Devlet Hastanesi ile Pasteur Enstitüsü tarafından, Corona virüsüne yakalanan sağlık personeli üzerinde yapılan bir araştırma, insanların virüse bir kez yakalandıktan sonra antikor ürettiği ve bağışıklık kazandığını ortaya çıkardı. Ancak bu bağışıklık süresinin ne kadar devam edeceği henüz bilinmiyor.

"Antikorlar 6 hafta sonra da etkisini sürdürdü"

Strasbourg üniversite hastanesinde, Corona virüsüne yakalanan 160 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırma sonuçları, MedrXiv.org sitesinde yayınlandı. Buna göre, insan vücudunun, bilimsel dilde SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan virüse karşı antikor ürettiği ve bu antikorların 6 hafta sonra da virüsü "etkisiz hale getirme" özelliğinin devam ettiği ortaya çıktı.

Bilim adamları, "T lenfositleri" tarafından üretilen beyaz kan hücrelerinin yanında, "B lenfositleri" tarafından üretilen antikorların, bağışıklık savunmamızın sadece bir kısmını oluşturduğunu da hatırlattı. Uzmanlar, yeniden enfeksiyon bulaşması riskine karşı bu korumanın ne kadar sürdüğünü öğrenmek için başka çalışmaların da beklenmesi gerektiğini belirtti.