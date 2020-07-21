Yeni araştırma: Yaşı büyük çocuklar koronayı en az yetişkinler kadar kolay bulaştırıyor

Güney Kore'de yapılan araştırmada yaşları 10 ila 19 arası değişen çocuk ve gençler mercek altına alındı.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin dergisinde yayımlanan araştırmada bu yaş grubu çocuklarının en az yetişkinler kadar bulaştırıcı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan yaşı 9 ve daha düşük olan çocukların virüsü ailelerine bulaştırma oranı oldukça düşük çıktı.

Araştırmada 5 bin 706 koronavirüs vakasının temas ettiği 59 bin 073 kişi incelendi.

Vakaların 10 bin 592'si ev içi kontaklardan enfekte olurken, 48 bin 481'i dışarıda enfekte oldu.

Yaşı 10'dan küçük vakalar yüzde 5.3'ü kapsarken, 10 ila 19 yaş arasındaki testin pozitif çıkma oranı yüzde 18,6 olarak belirlendi.

Okul öncesi çocuklarında bulaştırma oranı düşük olsa da uzmanlar okula giden çocukların virüsü yayma konusunda büyük risk taşıdığını vurguladı.

Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü'nün yöneticisi Dr. Ashish Jha okulların açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada anaokulu ve kreşlerde riskin düşük olduğunu ancak liselerin açılmasının ülkedeki virüs oranı iyice düşene kadar beklenmesi gerektiğini söyledi.

