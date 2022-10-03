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Yeni araştırmanın sonucu şaşırtıcı: Kahve içen erkeklerin erektil disfonksiyon riski çok daha düşük

03.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediklerimiz ve içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Özellikle cinsel hastalıklar ve problemlerin oluşmasında büyük rol oynuyor. Bu konuda çeşitli araştırmalara yapılıyor. Son yapılan araştırmaya göre kahve içen erkeklerin erektil disfonksiyon olma ihtimali çok daha düşük.

Yeni araştırmanın sonucu şaşırtıcı: Kahve içen erkeklerin erektil disfonksiyon riski çok daha düşük

Yaşanan cinsel sorunlar hem yaşayan kişiyi hem de partnerini etkiliyor. Çok çeşitli cinsel sorunlar bulunuyor. Bu sorunlar arasında yer alan ereksiyon olamama problemini birçok erkek yaşayabiliyor. Normal koşullarda, erkekler cinsel uyarılma durumunda kısa sürede ilişkiye hazır hale gelebiliyor. Bu uyarılma neticesinde atardamarlardan gelen kan, penisin iç kısmında bulunan toplardamarlarda toplanır ve sertleşme sağlanıyor. Erektil disfonksiyon durumu ise bu sertleşmenin gerçekleşmemesi olarak tanımlanıyor. Houston'daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden (UTHealth) araştırmacılara göre, günde iki ila üç fincan kahve içen erkeklerin erektil disfonksiyona (ED) sahip olma olasılığı daha düşüktür.

VERİLER OBEZİTE VE HİPERTANSİYON HASTALARINDA DA ETKİLİ

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PLOS ONE'da yayınlanan araştırma, günde 85 ila 170 miligram kafein tüketen erkeklerin ED bildirme olasılığının %42 daha az olduğunu buldu. Ayrıca günde 171 ila 303 miligram arasında kafein içenlerin, günde sıfır ila yedi miligram içenlere kıyasla ED bildirme olasılığının %39 daha az olduğu bulundu. Erkekler arasındaki verilerden elde edilen sonuçlar, aşırı kilolu, obez veya hipertansiyondan muzdarip olanlarda bile belirgindi.

DİYABET HASTALARI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

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UTHealth Halk Sağlığı Okulu'nda baş yazar ve yardımcı doçent olan David Lopez, "Obez, aşırı kilolu ve hipertansif erkeklerle ED prevalansında bir azalma görmemize rağmen, bu diyabetli erkekler için geçerli değildi" dedi. Bunun nedeni, kafeinin, penis arterlerinin gevşemesine neden olduğu bilinen ve böylece penise kan akışını arttırdığı bilinen vücut üzerinde ciddi etkileri tetiklemesi gerçeğine bağlanabilir.

ERKEKLER NEDEN EREKSİYON OLAMAZ?

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Erektil disfonksiyon, özellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerde çok yaygındır. Ereksiyon veya erektil disfonksiyon ile ilgili sorunların olası nedenleri arasında şunlar olabilir:

  • Penisinizin yakınındaki sinirlere zarar veren Peyronie hastalığı
  • Stres
  • Düşük testosterona sahip olmak
  • Nörolojik bir durum
  • Uyuşturucu veya alkol tüketimi
  • Sigara içmek
  • Depresyon
  • Fazla kilolu veya obez olmak
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