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Yeni askerlik kanun teklifi TBMM’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve 50 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve 50 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi ile askerlik hizmet süresinin erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olması, ihtiyaca göre bir katına kadar arttırılması veya azaltılmasına Cumhurbaşkanı’nın karar vermesi öngörülüyor. Bedelli askerlik ücreti, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak rakama göre belirleniyor. Uygun görülmesi halinde öğretmenler temel askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilebilecekler.
Emniyet mensuplarının ve jandarma sınıfının askerlik hizmetleri ertelenecek. Doktorlar askerlik temel eğitiminden sonra Sağlık Bakanlığı emrine verilecek.
Askerlik lise ve dengi okullarda eğitim görenler için 22, yüksekokul ve üniversitede öğrenim görenler için 28 yaşına kadar ertelenebilecek.

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