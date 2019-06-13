HABER

Yeni askerlik kanunu teklifinin bazı maddelerinde revizyon beklentisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi.  CHP, özellikle Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45'inci maddeye itiraz etti.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi.
CHP, özellikle Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45'inci maddeye itiraz etti. İktidar partisi, kanunun uzlaşı ve müzakereyle geçmesi için CHP'nin itirazı yönünde bu maddede rötuş yapmayı planlıyor. Buna göre söz konusu maddeye 'Genelkurmay Başkanı'nın teklifi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı' cümlesinin ekleneceği belirtildi.
KADEMELİ TERHİS
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde asker terhis olacak. Bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişeleri dikkate alındı ve bu doğrultuda maddenin de revize edileceği belirtildi. Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12'nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerliği sürekli hale getiren ilgili maddelerde de teknik rötuşların yapılacağı belirtildi. Ancak bedelli ücretinde bir indirime gidilmesinin söz konusu olmayacağı, ödeme şekli ile ilgili bazı değişikliklerin yapılabileceği bildirildi.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştüMilli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü
Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruzBakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.