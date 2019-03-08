HABER

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar canlı yayında detayları açıkladı (Bedelli askerlikte kaç ay askerlik yapılacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında askerlik sistemini şema ile anlattı. Buna göre yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik kalıcı olacak ve 1 ay temel eğitim zorunlu olacak.

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar canlı yayında detayları açıkladı (Bedelli askerlikte kaç ay askerlik yapılacak?)

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını bildirdi.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Kalıcı olmasına gayret gösterdik. Bazı aylarda ailelerin endişeye kapılmadan, gençlerimizi eğitimini mesleğini sürdürsün. Planlamalarını yapsınlar istedik. Geldiğimiz noktada bunun bir takım eksiklikler çıksa da modern, sürdürülebilir, silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayabilecek bir yere vardık.

Bedelli askerlik için başvuranlar 1 ay temel askerlik eğitimi alacak. Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek.

1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız.

yenı askerlık sıstemı

Ayrıntılar geliyor...

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Acar gazetecilerin başucu kitabı çıktı: ‘Hasbihâl’Acar gazetecilerin başucu kitabı çıktı: ‘Hasbihâl’
Karadağ’dan Ankaralı yatırımcılara davetKaradağ’dan Ankaralı yatırımcılara davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik yeni askerlik sistemi Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hep bedelli askerlik ile ilgili aciklama yapiliyor baska bi halt yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.