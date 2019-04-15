Yeni Askerlik Sistemi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Ne Gibi Değişiklikler Olacak? İşte 2019 Tek Tip Askerlik Sistemindeki Son Gelişmeler…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, uygulanacak olan yeni askerlik sistemi ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. Akar tarafından yapılan açıklamalara göre mevcut sistem terk edilecek ve artık ülkemizde tek tip askerlik uygulanacak. Bu sistemin amacının farklı uygulamaları bitirerek herkes için tek bir sistem oluşturmak olduğunu söyleyen Akar, tek tip askerlik sisteminin, mevcut olan askerlik sisteminden farklı olarak daha modern ve çağa yakın olduğunu belirtti. 2019 tek tip askerlik sistemiyle alakalı daha detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ! Yeni Askerlik Sisteminde Ne Gibi Değişiklikler Olacak? Açıklamalarında askerlik çağı gelmiş kişiler tarafından sürekli merakla takip edilen yeni askerlik sisteminde olacak değişikliklerden de bahseden Hulusi Akar, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni askerlik sisteminde eğitim durumunun önemli olduğundan bahsetti. Uygulanacak tek tip askerliğe yapılan başvuruların sonunda belirlenmiş olan erler ve erbaşların bir ay boyunca eğitimden geçeceğini vurguladı. Ayrıca askerlik görevini bedelli şekilde tamamlayacak olan kişilerin de tıpkı er ve erbaşlar gibi aynı süre boyunca eğitim alacaklarından bahsetti.

Yükümlüler, beş aylık eğitimlerini kıtalarda kendilerine verilecek görevlerle geçirecekler. Yani eğitim durumu lise mezunu, dengi okul ya da altında olan kişiler toplam altı ay eğitim almış olacaklar. Altı ay eğitim yalnızca erler ve erbaşlar için değil; askerlik görevini bedelli şekilde yapacak olanlar için de geçerli olacak. Altı ay boyunca askerler maaş almayıp yalnızca harçlık alacaklar.

Hulusi Akar, altıncı ayın sonunda ne olacağını merak eden kişiler için de birtakım açıklamalarda bulundu. Eğitimde altı aylık süreyi bitiren erler ve erbaşlar askerliğe devam etmek isterler ise onlara bir fırsat sunulacağından bahsetti. Askerde kalıp görevine devam isteyenlerin birtakım sınavlara tabi olacaklarını söyledi. Askerler, yapılacak çeşitli sınavların sonucunda başarılı oldukları takdirde bu kişilerle süresi altı ay olan sözleşmeler yapılacağını vurguladı. Sözleşmeleri yapılan askerler görevlerine başlayabilecek ve altı ay boyunca maaş alacaklar. Altı aylık sözleşme süresi sonunda komutanlar, görev yapan erleri ve erbaşları değerlendirerek başarılı olup olmadıklarını ölçecekler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başarılı olarak kabul edilen kişilerin sözleşmeli er ya da uzman erbaş olarak askerlik görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi. Askerler ilk iki ayda askerliğin teknik eğitimini alacaklar. Bu eğitimin sınıf eğitimi olarak adlandırıldığını söyleyen Hulusi Akar, kişilerin bu eğitim sürecinde de harçlık alacaklarını söyledi. Bir yılı başarıyla tamamlayan askerler kendi istekleri ve haklarında yapılacak olumlu değerlendirmelerden sonra astsubaylık görevlerine başlayabilecekler. Akar, üniversitelerin iki yıllık bölümlerini bitiren kişilerin yedek astsubay olarak görevlerine devam edeceklerini de bildirdi. Bu uygulamanın amacının mesleki deformasyona uğramamaları olduğunu belirtti. Kişilerin sivil hayatta iş bulmalarının zor olduğunu, iş bulamayan gençlerin depresyon gibi süreçlerden geçtiğini ve bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması gerektiğini söyledi. Bu nedenle bu uygulamayı başlatacaklarını vurguladı.