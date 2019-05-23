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Yeni askerlik sistemi teklifi Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

TBMM Milli Savunma Komisyonu, teklifi görüşmek üzere saat 21.30'da toplanacak

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Askeralma Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere saat 21.30'da toplanacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin bugün başlayabilmesi için Danışma Kurulu toplandı.

Danışma Kurulunun kararının ardından, TBMM Milli Savunma Komisyonu teklifin görüşmelerini saat 21.30 olarak gündemine aldı.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin başlayabilmesi için, teklifin Başkanlığa sunulmasının ardından 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak Danışma Kurulu kararıyla teklifin görüşmeleri daha erken bir süreye çekilebiliyor.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu

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