HABER

Yeni askerlik sistemi yasa teklifi, bayram sonrasına kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

ASKERLİK süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren, yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına kaldı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- ASKERLİK süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren, yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına kaldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık" dedi.
TBMM Genel Kurulu gündemine alınan ve Perşembe günü görüşmelerine başlanması planlanan, askerlik sisteminde değişiklik öngören yasa teklifi ile ilgili AK Parti ve muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, dün gece Meclis'te bir araya geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, görüşlerini paylaştı. Muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, teklifin bayram sonrasına bırakılması ile ilgili önerilerini dile getirdi. CHP, askerlik sistemini tamamen değiştirecek önemli bir değişikliğin aceleye getirilmesinin yanlış olacağını, daha geniş değerlendirerek, muhalefetin de katkısı alınarak düzenlenin yasalaşmasını talep etti.
İYİ Parti ise teklifin yasalaşması halinde kışlada olan yaklaşık 130 bin askerin terhis olacağına dikkat çekerek, bunun güvenlik zafiyeti yaratabileceğine işaret etti. MHP de 130 bin askerin bir anda terhis edilmesinin bayram tatilinde artacak trafik yoğunluğunu daha da artırabileceğine dikkat çekti.
AK PARTİ'Lİ BOSTANCI: ORTAK KARAR ALDIK
Bunu üzerine teklifin görüşmelerinin Ramazan Bayramı sonrasına bırakılması kararlaştırıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasa teklifi Meclis'e sunulduğu gün komisyona havale edildi. Çok çabuk geçti. Temelde yasa değişiklikleri muhalefet partililerin değerlendirmeleri alınarak görüşülür. 1920'den beri askerlik kanunu ilk kez değişiyor, çok önemli bir değişiklik. Bütün bu değerlendirmeleri yaptığımızda, yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık. Bu sürede muhalefet partileri de kendi değerlendirmelerini yapacaklar, ortak katkıları sunmak için hazırlık yapacaklar. 11 Haziran salı günü teklifi görüşmek üzere muhalefet ile uzlaşarak anlaştık" dedi.
31 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan Meclis’in, İstanbul seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a kadar çalışmalarına ara vereceği planlanmıştı. Bu durumda Meclis'in bayram sonrası yeniden çalışma kararı alacağı belirtildi.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren en görkemli zafer"Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren en görkemli zafer"
Bakan Gül ve AK Parti kurmayları sahurda bir araya geldiBakan Gül ve AK Parti kurmayları sahurda bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Operasyon günü Irak'tan ziyaret!

Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.