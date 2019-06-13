Yeni askerlik sisteminde muhalefetin itirazları sonrasında hangi değişiklikler yapılacak?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem iktidar partisi AKP hem de muhalefet partilerinin bazı düzenlemelerine itiraz ettiği yeni askerlik sistemine geçişle ilgili yasa teklifi konusunda, iktidar ve muhalefet partilerine yeni sistemle ilgili bilgi verdi.

Eleştiriler doğrultusunda bazı maddelerde değişiklik yapılması planlanırken; askerlik süresinin 6 aya indirilmesiyle erken terhislerle asker sayısındaki düşüşün "güvenlik zafiyeti" yaratmaması için geçiş süreci için dört olan celp dönemi sayısı 12'ye çıkarılacak.

İktidar partisi AKP'nin Ramazan Bayramı öncesinde Meclis'ten geçirmeyi hedeflediği yeni askerlik sistemine ilişkin yasa önerisi, genel kurulda görüşülmeye başlasa da, AKP ve muhalefet partilerinin itirazları üzerine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önce AKP grubunu sonra da muhalefet partileri CHP, MHP ve İYİ Parti'yi bilgilendirdi.

AKP neden itiraz ediyor?

Yeni askerlik sistemiyle ilgili Salı günü AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın başkanlığındaki toplantıda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vermeye çalıştı.