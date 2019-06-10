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Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: - "Bu yasayla askerlik yapmak, daha çok yoksullara, işsizlere, açlık sınırında yaşayanlara düşüyor"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifiyle askerlik yapmanın, daha çok yoksullara, işsizlere ve açlık sınırında yaşayanlara düştüğünü öne sürdü.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin ve "yargı paketi" tartışmalarının Meclis gündeminde olduğunu söyledi.

Yargı sistemini her zaman "en sorunlu alan" olarak tarif ettiklerini anımsatan Kurtulan, kamuoyunun "yargı paketinin" içeriğinde ne olacağını ve toplumun ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağını merak ettiğini söyledi.

Bu konuda görev ve sorumluluğunun Meclise verilmesi gerektiğini savunan Kurtulan, şöyle devam etti:

"Mecliste gruplardan oluşan bir kurulun öncülüğünde, toplumun ilgili dinamiklerinden görüşler alınarak bir yargı paketinin Türkiye'nin ihtiyacını giderebileceğini düşünüyorduk. Olması gereken yöntem buydu. AKP her zaman olduğu gibi sarayda daha çok siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda tüm yasa tekliflerini şekillendirerek, Genel Kurulun önüne dayatmacı bir mantıkla getirmektedir. Her şeyden önce eğer bir yargı paketinden söz edilecekse Terörle Mücadele Yasası'nın mutlaka lağvedilmesi, bunun ele alınması gerekiyor. TCK'nin gözden geçirilmesi, özgürlüklerin önünü kısıtlayan düzenlemelerin mutlaka bertaraf edilmesi gerekiyor. AKP'nin, yargı paketi düzenlemesiyle Kürt sorunu gibi devasa bir sorunu mahkeme salonlarına havale etme mantığından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyoruz."

- Askeralma Kanunu Teklifi

Yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin uzun zamandır gündemde olduğunu belirten Kurtulan, teklifin hazırlık ve komisyon sürecini eleştirdi.

Kurtulan, kanun teklifine ilişkin komisyon toplantısının alelacele yapıldığını savunarak, grupların yeterli hazırlık yapmadan komisyon toplantısına katılmasının dayatıldığını söyledi. Kurtulan, askerliğin zorunlu olmasını eleştirdiklerini, zorunlu olması durumunda da vicdani ret hakkının tanınması gerektiğini ifade etti. Kurtulan, "Bu yasayla askerlik yapmak, daha çok yoksullara, işsizlere, açlık sınırında yaşayanlara düşüyor. Teklifle bu oluşacak." dedi.

Kurtulan, İstanbul seçimlerine 13 gün kaldığını ve HDP İstanbul İl Örgütünün gerekli çalışmaları yürüttüğünü, tüm milletvekili arkadaşlarının yapılan çeşitli planlamalar ile seçim çalışmalarına dahil olduğunu ve HDP'nin İstanbul seçimini Türkiye'nin geleceği adına çok önemsediğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretini ve orada yaptığı açıklamaları değerlendiren Kurtulan, "Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapan ve İstanbul gibi Türkiye'nin kalbi olan bir yere aday olan birinin şu aşamada oraya gidip gelişmeleri, konjonktürel durumu, Kürtlerin ihtiyacını, HDP'nin geldiği düzeyi bilmeden Kürdistan sözcüğünü kullanarak Kürtlerden oy almayı düşünmesi gerçekten çok trajikomik bir durum. Şu an Kürdistan, Kürt illeri, Kürt coğrafyası terimleri geçen soru önergelerimiz kendisinin Meclis Başkanlığı döneminde de şu anda da 'kaba ve yaralayıcı ifadeler' olarak değerlendirilip iade ediliyor. " diye konuştu.

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Fatma Kurtulan HDP Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yeni askerlik sistemi

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