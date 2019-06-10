Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifiyle askerlik yapmanın, daha çok yoksullara, işsizlere ve açlık sınırında yaşayanlara düştüğünü öne sürdü.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin ve "yargı paketi" tartışmalarının Meclis gündeminde olduğunu söyledi.

Yargı sistemini her zaman "en sorunlu alan" olarak tarif ettiklerini anımsatan Kurtulan, kamuoyunun "yargı paketinin" içeriğinde ne olacağını ve toplumun ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağını merak ettiğini söyledi.

Bu konuda görev ve sorumluluğunun Meclise verilmesi gerektiğini savunan Kurtulan, şöyle devam etti:

"Mecliste gruplardan oluşan bir kurulun öncülüğünde, toplumun ilgili dinamiklerinden görüşler alınarak bir yargı paketinin Türkiye'nin ihtiyacını giderebileceğini düşünüyorduk. Olması gereken yöntem buydu. AKP her zaman olduğu gibi sarayda daha çok siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda tüm yasa tekliflerini şekillendirerek, Genel Kurulun önüne dayatmacı bir mantıkla getirmektedir. Her şeyden önce eğer bir yargı paketinden söz edilecekse Terörle Mücadele Yasası'nın mutlaka lağvedilmesi, bunun ele alınması gerekiyor. TCK'nin gözden geçirilmesi, özgürlüklerin önünü kısıtlayan düzenlemelerin mutlaka bertaraf edilmesi gerekiyor. AKP'nin, yargı paketi düzenlemesiyle Kürt sorunu gibi devasa bir sorunu mahkeme salonlarına havale etme mantığından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyoruz."