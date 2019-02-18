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Yeni Askerlik Sisteminin Ayrtıntıları Neler?

18.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz" demişti. 'Yeni askerliğin' ayrıntılarını derleyen VOA Türkçe halka mikrofon uzattı

Yeni Askerlik Sisteminin Ayrtıntıları Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde yaptığı konuşmasında yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz; askerliği gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz" ifadesini kullandı. Yeni sistemde ilk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten faydalanabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni askerlik sistemine göre;

“12 aylık yedek subaylık devam ediyor”
Yeni askerlik sisteminde lisan ve lisansüstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

“İki yıllık yüksekokul mezunları için yedek astsubaylık”

Meslek yüksekokullarına yedek subaylık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez uygulanacak bir sistem olarak dikkat çekiyor.2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriliyor. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek olan askerlere, 10 aylık kıta dönemindeyse maaş ödenecek.
Bu süre bitince isteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.

“Lise ve altı mezunlara 6 ay + 6 ay askerlik sistemi”

Yeni sistem lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyor. Buna göre bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabiliyorlar. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapmaya devam edecekler.

“Bedelli askerlik sürekli hale geliyor”

Bedelli askerlik sürekli hale getirilecek ve 20 yaşında askerlik çağına gelmiş her vatandaş bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti sabit bir formüle göre hesaplanacak.

“Yurtdışındaki gençler için dövizle askerlik uygulaması sürecek”

Dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. Dövizli askerlikteki kur neyse aynı şekilde Türk lirası olarak ödenecek.

Halk Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Ne Düşünüyor?

Açıklanan yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak vatandaşlardan bazıları yeni sistemin geç kalınmış bir uygulama olduğunu söylerken bazıları ise askerlik görevinin bedelli yapılmaması gerektiği görüşünde.

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