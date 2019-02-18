Yeni Askerlik Sisteminin Ayrtıntıları Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde yaptığı konuşmasında yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz; askerliği gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz" ifadesini kullandı. Yeni sistemde ilk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten faydalanabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni askerlik sistemine göre;

“12 aylık yedek subaylık devam ediyor”

Yeni askerlik sisteminde lisan ve lisansüstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

“İki yıllık yüksekokul mezunları için yedek astsubaylık”

Meslek yüksekokullarına yedek subaylık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez uygulanacak bir sistem olarak dikkat çekiyor.2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriliyor. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek olan askerlere, 10 aylık kıta dönemindeyse maaş ödenecek.

Bu süre bitince isteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.