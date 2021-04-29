Yeni aşkını ilan eden Chloe Loughnan'a nafaka şoku!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, aradığı aşkı buldu. Güzel model, Maldivler tatilinde yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Chloe Loughnan ve yeni sevgilisinin bu pozuna beğeni yağdı. Loughnan, henüz sevgilisinin ismini açıklamadı.

EVLENİRSE NAFAKA ALAMAYACAK

Snob Magazin'in haberine göre; Serdar Ortaç, 2019 yılında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra 1 milyon TL değerindeki tazminatı her ay taksit taksit nafaka olarak ödüyordu. Eski eşi Serdar Ortaç'tan her ay belli miktarda nafaka alan Chloe, yeni sevgilisiyle evlendiği takdirde bu nafakadan mahrum kalacak.

Chloe Loughnan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada eski eşi Serdar Ortaç'ın kendisine nafaka ödemediğini iddia etmişti.

"ONUNLA ANILMAYA İHTİYACIM YOK"

Serdar Ortaç'ın eski eşi olarak anılmaktan rahatsızlık duyduğunu da ifade eden Chloe, “Ondan ayrıldım, birlikteliğimiz bitti. Haberler ‘Serdar Ortaç’ın eski karısı’ diye çıkıyor. Ben Türkiye ve birçok ülkede çalışan bir modelim. Onunla anılmaya, bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok” demişti.

"HER AY PARA VERİYORUM"

Serdar Ortaç ise boşandıkları dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.

28 yaşındaki Chloe Loughnan, Maldivler tatilinde verdiği iddialı pozlarla sık sık gündeme geliyor.

