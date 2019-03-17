Yeni Aslılar yetiştiriyorlar

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Konaklı Kayak Merkezi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu (17) anısına kurulan Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği meyvelerini vermeye başladı. Baba Metin Nemutlu, "4 minik sporcumuz kürsüye çıktılar. İnşallah geleceğin büyük sporcuları olacaklar ve Aslı'mızın ismini yaşatacaklar" dedi.

Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışmasına katılmak için İstanbul'dan gelen milli kayakçı Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pistten çıktı ve tahta kar perdelere çarparak yaşamını yitirdi. Genç sporcunun ölümünün ardından ailesi tarafından 'Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği' kuruldu. Ailenin desteği ve 'sporcu yetiştirme fonu' ile kurulan kulübe özellikle 5-7 yaş arasındaki çocuklar seçilerek dahil edildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Aslı Nemutlu'nun adını yaşatmak için 15 Mart'ta piste çıkan sporcular, Palandöken Dağı'ndaki Alp Disiplini Minikler Festivali'nde 4 madalya almayı başardı. 95 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara hediyeler verildi.

'ASLI VE KAR TANESİ BİR SİMGE OLDU'

Kızının adının yaşatıldığı kulüpte 15 sporcunun olduğunu söyleyen baba Metin Nemutlu, kayakta A1 ve A2 liglerine 7 sporcu çıkardıklarını belirtti. Sporcuların daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Nemutlu, "Aile olarak gururluyuz. 7 yıldır Aslı için bir takım şeyler yapmaya gayret gösterdik. Öncelikle en büyük hedefimiz Aslı'nın adını rahmetli olduğu şehirde bir yerlere getirmek. Amacımız milli takıma sporcu yetiştirmek. Faaliyetlerimize Erzurum halkının Palandöken'deki kayak hocalarının, otel sahibi arkadaşların, tüm kayakseverlerin destekleri var. Derneğin kuruluş yeri İstanbul ama faaliyetleri Erzurum'da yapıyoruz. Bu da bize keyif veriyor. Aslı ve kar tanesi bir simge oldu. Atatürk Üniversitesi heykel bölümü öğrencileri 10 günde Aslı'nın kardan heykelini yaptılar. Yarışları izlemek için geldiğimiz Erzurum'da bu heykeli görünce çok mutlu olduk. 4 minik sporcumuz kürsüye çıktılar. İnşallah geleceğin büyük sporcuları olacaklar ve Aslı'mızın ismini yaşatacaklar" diye konuştu.

'BU TABLO AİLEYE DE GURUR KAYNAĞI'

Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı ise, "Derneğin amacı 5-7 yaş arasında çocukları alıp belli noktaya getirmek. Minikler festivalinde daha fazla sporcuyla katıldılar. 4 madalya aldılar ve meyvelerini almaya başlıyorlar. Bu tablo aileye de gurur kaynağı. Yatırımın boşa olmadığını görmüş oluyorlar. Onlar bir dernek kurdular ve bağışlarla kız ve erkek çocuklarına yatırım yapıyorlar. Onun için derneğin desteklenmesi, el üstünde tutulması gerekiyor. Bizler de federasyon olarak destekliyoruz" dedi.

7 yıldır kayak yaptığını, kurulduğu günden beri Aslı Nemutlu kulübünde olduğunu aktaran Rümeysa Kılıç ise, milli takım kadrosuna girdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Aslı Nemutlu'yu temsil ediyor olmak gurur verici. Türkiye'de ve gelecekte de dünyada onu temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

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