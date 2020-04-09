HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina önlemleri altında uzaya gönderildi

Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina önlemleri altında uzaya gönderildi

09.04.2020 19:03 | Son Güncelleme

Yeni astronot ve kozmonotlardan oluşan ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı, ama yolculuk öncesi ve sonrasında sıkı karantina önlemleri alındı. Sebebi de uzaya virüs bulaştırmamak.

Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina önlemleri altında uzaya gönderildi

Astronot ve kozmonotlardan oluşan uzay ekibinin yeni üyeleri koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemlerinin sona ermesiyle fırlatıldıkları araçla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı.

Kozmonotlar Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile Nasa astronotu Chris Cassidy'yi taşıyan Rus Soyuz uzay aracı Perşembe günü Kazakistan'dan fırlatıldı.

Uzay aracının fırlatılmasıyla ilgili protokoller, Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs taşınmaması için bu misyonda değiştirildi.

Uzay aracı fırlatılırken Baykonur Üssü'nde yalnızca zorunlu personel bulunduruldu.

İşçiler maske taktı ve otobüsle uzay aracına bindirilen ekibe kimse yaklaştırılmadı.

Astronot Chris Cassidy, daha önceki açıklamasında aile üyelerinin Baykonur Üssü'nde kendilerini uğurlamaya gelemeyecek olmalarının ekibin moralini etkilediğini söylemişti ama "Ama bütün dünyanın aynı krizden etkilendiğini biliyoruz" demişti.

Uzay İstasyonu'nun yeni üyeleri, 17 Nisan'da Dünya'ya dönüş yolculuğuna çıkacak olan astronotlar Oleg Skripochka, Andrew Morgan ve Jessica Meir'ın yerlerini alacak.

ISS ekipleri, genellikle uzay aracı fırlatılmadan önce karantina altına giriyor. Ama Covid-19 salgını nedeniyle bu sefer karantina süresi erkene çekildi ve ekip geçen ayın başından bu yana karantinada tutuldu.

https://twitter.com/NASA/status/1248254546775871488?s=20

Geleneksel olarak düzenlenen uğurlama töreni yapılmadı. Ekip, başkent Moskova'nın dışındaki eğitim merkezi 'Star City'de tecritte tutuldu, şehir merkezine ziyaretler iptal edildi.

Baykanur'daki son basın toplantısında diğerlerinden farklı olarak, enfeksiyon bulaşmaması için cam bariyer arkasından iletişim kuruldu.

Diğer yandan astronotlar gönüllü izolasyon ve karantina altında tutulan milyonlarca kişi için tavsiyelerde bulunuyor.

Astronot Scott Kelly, geçen ay New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede 2015-2016 yılları arasında uzayda en çok özlediği şeyin doğa olduğunu söylemişti. Kelly, "yeşilin rengi, taze toprak kirinin kokusu, yüzümde Güneş'in ısısını hissetmek" demişti.

Kelly, imkanı olanlara temiz havada yürüyüş tavsiyesinde bulundu ama ekran önünde uzun zaman geçirileceği gerçeğini de unutmamak gerekir dedi.

Astronot Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ekip arkadaşlarıyla 'sinema geceleri' düzenlediklerini de söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk kısmı 1998'de uzaya gönderilmişti. İstasyonun ortakları ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı.

Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Doktor koronavirüsü yendi, işine döndüDoktor koronavirüsü yendi, işine döndü
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Yayına geldi! 'Hastaneden kaçtım!'

Yayına geldi! 'Hastaneden kaçtım!'

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

İşte Hasankeyf'in son hali! Görmek için akın ettiler

İşte Hasankeyf'in son hali! Görmek için akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmirli asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu koronavirüsü yendi, işine döndü

Doktor koronavirüsü yendi, işine döndü

Yasağı umursamadılar! Silivri'de pes dedirten görüntü

Yasağı umursamadılar! Silivri'de pes dedirten görüntü

Samsun’da karantina süreci biten 52 öğrenciden teşekkür videosu

Karantina sonrası teşekkür videosu

Saç saça kavga etmişlerdi! Para cezasını görünce...

Saç saça kavga etmişlerdi! Para cezasını görünce...

Koronavirüsü basit bir grip gibi geçirmek mümkün ama!

Dikkat! Ağız yıkamak da, el yıkamak kadar önemli!

Korona mesaisi yapan doktor çifte acil serviste nişan sürprizi

Korona mesaisi yapan doktor çift, acil serviste nişanlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.