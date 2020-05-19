Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina önlemleri altında uzaya gönderildi

Uzay İstasyonu'nun yeni üyeleri, 17 Nisan'da Dünya'ya dönüş yolculuğuna çıkacak olan astronotlar Oleg Skripochka, Andrew Morgan ve Jessica Meir'ın yerlerini alacak.

Astronot Chris Cassidy, daha önceki açıklamasında aile üyelerinin Baykonur Üssü'nde kendilerini uğurlamaya gelemeyecek olmalarının ekibin moralini etkilediğini söylemişti ama "Ama bütün dünyanın aynı krizden etkilendiğini biliyoruz" demişti.

İşçiler maske taktı ve otobüsle uzay aracına bindirilen ekibe kimse yaklaştırılmadı.

Uzay aracının fırlatılmasıyla ilgili protokoller, Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs taşınmaması için bu misyonda değiştirildi.

Kozmonotlar Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile Nasa astronotu Chris Cassidy'yi taşıyan Rus Soyuz uzay aracı Perşembe günü Kazakistan'dan fırlatıldı.

Astronot ve kozmonotlardan oluşan uzay ekibinin yeni üyeleri koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemlerinin sona ermesiyle fırlatıldıkları araçla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı.

ISS ekipleri, genellikle uzay aracı fırlatılmadan önce karantina altına giriyor. Ama Covid-19 salgını nedeniyle bu sefer karantina süresi erkene çekildi ve ekip geçen ayın başından bu yana karantinada tutuldu.

https://twitter.com/NASA/status/1248254546775871488?s=20

Geleneksel olarak düzenlenen uğurlama töreni yapılmadı. Ekip, başkent Moskova'nın dışındaki eğitim merkezi 'Star City'de tecritte tutuldu, şehir merkezine ziyaretler iptal edildi.

Baykanur'daki son basın toplantısında diğerlerinden farklı olarak, enfeksiyon bulaşmaması için cam bariyer arkasından iletişim kuruldu.

Diğer yandan astronotlar gönüllü izolasyon ve karantina altında tutulan milyonlarca kişi için tavsiyelerde bulunuyor.

Astronot Scott Kelly, geçen ay New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede 2015-2016 yılları arasında uzayda en çok özlediği şeyin doğa olduğunu söylemişti. Kelly, "yeşilin rengi, taze toprak kirinin kokusu, yüzümde Güneş'in ısısını hissetmek" demişti.

Kelly, imkanı olanlara temiz havada yürüyüş tavsiyesinde bulundu ama ekran önünde uzun zaman geçirileceği gerçeğini de unutmamak gerekir dedi.