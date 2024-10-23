Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ operasyonunda tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bursa ve Manisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile birlikte 4 kişinin sosyal medya hesaplarından ABD'de ölen FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı belirlendi.

KAZIM GÜLEÇYÜZ TUTUKLANDI!

Emniyette işlemleri tamamlanan Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi ise emniyetten serbest bırakıldı. Güleçyüz'ünde arasında bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 11 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır