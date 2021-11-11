Yeni atak! OPPO'dan katlanabilir telefon geliyor

91mobiles'ın elde ettiği görüntüler, tasarım olarak 2019’da tanıtılan Huawei Mate X’ten çok da farklı olmayan bir telefonu ortaya koyuyor. Telefonun harici bir katlanır ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, güç ve ses düğmelerinin tümü cihazın sağ tarafında. Sol taraf da ekranın kendisinin bir parçası olarak gözüküyor.

İŞTE OPPO'NUN KATLANABİLİR TELEFONU

Patent görüntüleri ayrıca telefonun dikey bir kamera modülüne sahip olacağını ortaya koyuyor. Tespit etmek zor olsa da, modül 3 lensi kolayca takabilecek gibi görünüyor. Cihazın üst kısmında bir SIM kart tepsisi ve alt kısımda hoparlörle birlikte bir USB Type-C şarj bağlantı noktası bulunuyor.

Daha önce OPPO'nun katlanabilir telefonunun bu ay kadar erken piyasaya sürülebileceği bildirilmişti. Yine de bu resmi olarak doğrulanmadı.

Cihazın beklenen özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına ve LTPO teknolojisine sahip 8 inçlik katlanabilir ekran yer alıyor. Snapdragon 888’in telefona güç vermesi bekleniyor. Snapdragon 898’in çok yakında piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde bunun garip bir hareket olduğunu söyleyebiliriz.

Önceki söylentiler, katlanabilir OPPO’nun Sony’nin IMX766 sensörlü 50 MP birincil arka kamerası ve 32 MP selfie kameranın yanı sıra yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olduğundan bahsediyordu.

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