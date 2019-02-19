Yeni atanan öğretmen görev yerine giderken trafik kazasında öldü

Yozgat'a yeni atanan öğretmen, görev yerine giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.
Uğur Sağkol yönetimdeki 71 EF 803 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu İnceçayır köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Adem, Arzu, Demet ve Hatice Sağkol yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansı ile Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanan Hatice Sağkol (26), şehir hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatice Sağkol'un Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son sözleşmeli öğretmen kurasında Doğankent'e atandığı ve ailesiyle birlikte görev yerine gittikleri öğrenildi.
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