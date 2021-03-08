HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

08.03.2021 17:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde, yeni atandığı okulun ilk gününde derste kalp krizi geçiren beden eğitim öğretmeni hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesindeki Karataş Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde, yeni atandığı okulun ilk gününde derste kalp krizi geçiren beden eğitim öğretmeni hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesindeki Karataş Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Tayini çıkan ve okulda göreve başlayan Beden Eğitim Öğretmeni Özgür İken (42), ders sırasında aniden rahatsızlandı. İken’in rahatsızlandığını fark eden öğrenci ve meslektaşları, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tanısı sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan İken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeni atandığı okulun ilk gününde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Kıdem tazminatı nedir ve nasıl hesaplanır?Kıdem tazminatı nedir ve nasıl hesaplanır?
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır davası son durum!

Aleyna Çakır davası

Yenikapı'ya Kadir Topbaş'ın adının verilmesi için teklif

İBB'ye teklif sunuldu! 'Kadir Topbaş'ın ismi verilsin'

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Son Dakika: Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

Çok yüksek riskli il Aksaray'da "indirim kampanyası yapılmaması" kararı alındı

O ilde indirim kampanyası yapılmayacak

Deep Nostalgia nasıl kullanılır? Fotoğraf canlandırma Deep Nostalgia nasıl indirilir?

Fotoğraf canladırma uygulaması Deep Nostalgia nasıl kullanılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.