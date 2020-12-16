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  4. Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı

Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı

16.12.2020 12:53 | Son Güncelleme:
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Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı

Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden başarıyla ayrıldı. Model Euro NCAP çarpışma testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızı aldı.

Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Markanın başarılı isimlerinden olan A3, çarpışma testlerinden başarıyla ayrıldı.

Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı

YENİ AUDI A3 EURO NCAP ÇARPIŞMA TESTLERİNDEN 5 YILDIZ ALDI

Audi, sabit bariyer ile yapılan çarpışmalarda sürücünün göğüs kafesi ve bacak kısımları hariç tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır. Yolcunun ise iki bacağı hariç tüm uzuvlara tam koruma sağlamıştır. Audi A3, tam bariyer çarpmalarında ise sürücü ve arka yolcunun göğüs kafesi dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağlamıştır.

Yeni Audi A3 Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı

Yan bölümden yapılan kazalarda model başarılı bir koruma sağladı. Araç ve sabit bariyer çarpmalarda içerideki yolcuların tüm uzuvlarına maksimum korumayı Audi A3 sağladı. Arkadan çarpmalarda da Audi A3, boyun bölgesine sağladı tam koruma ile Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız ile ayrılmayı başardı.

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