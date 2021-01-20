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  4. Yeni Audi A8 L kamuflajsız hayal edildi

Yeni Audi A8 L kamuflajsız hayal edildi

20.01.2021 08:16 | Son Güncelleme:
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Yeni Audi A8 L kamuflajsız hayal edildi

Audi,dördüncü nesil A8 L modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu model daha önce kamuflajlı olarak test sırasında yakalanmıştı. Şimdi ise model tüm çıplaklığı ile hayal edildi.

Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda casus fotoğraflarını gördüğümüz model, biraz daha agresif bir tasarıma sahip ön ızgara ile gelecek. C şeklinde ve kesik kesik gündüz aydınlatmaları da ön yüzde dikkat çekiyor. Daha geniş hava girişleri de otomobili cazip kılan eklentilerden. Ön taraftaki değişiklikler minimum düzeyde tutulmuş. Farlar, yeni nesil A3'te gördüklerimize benzeyen grafiklere sahip.

Yeni Audi A8 L

Yeni bir ön tampon ve muhtemelen bazı ince ayarlı yan etekler dışında, prototipler eski tasarımlarını korumuş görünüyor. Audi'nin arka lambaları ise her modelinde olduğu gibi kendinden bolca bahsettirecek. S8 sürümünün bu küçük değişikliklerden daha da agresif şeyler sunacağını düşünüyoruz. Model şu an için sadece hayal edildi. Tüm çıplaklığı ile ileriki günlerde ortaya çıkacak.

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