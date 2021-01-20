Yeni Audi A8 L kamuflajsız hayal edildi

Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda casus fotoğraflarını gördüğümüz model, biraz daha agresif bir tasarıma sahip ön ızgara ile gelecek. C şeklinde ve kesik kesik gündüz aydınlatmaları da ön yüzde dikkat çekiyor. Daha geniş hava girişleri de otomobili cazip kılan eklentilerden. Ön taraftaki değişiklikler minimum düzeyde tutulmuş. Farlar, yeni nesil A3'te gördüklerimize benzeyen grafiklere sahip.

Yeni bir ön tampon ve muhtemelen bazı ince ayarlı yan etekler dışında, prototipler eski tasarımlarını korumuş görünüyor. Audi'nin arka lambaları ise her modelinde olduğu gibi kendinden bolca bahsettirecek. S8 sürümünün bu küçük değişikliklerden daha da agresif şeyler sunacağını düşünüyoruz. Model şu an için sadece hayal edildi. Tüm çıplaklığı ile ileriki günlerde ortaya çıkacak.



