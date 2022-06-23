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Yeni Avatar filminin fragmanı yayınlandı, serinin ikincisi Aralık'ta beyaz perdede olacak

23.06.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok gişe geliri getiren filmi olan Avatar, 13 yıl sonra devam filmiyle beyaz perdeye dönüyor.

Yeni Avatar filminin fragmanı yayınlandı, serinin ikincisi Aralık'ta beyaz perdede olacak

Dünyanın en çok gişe geliri getiren filmi olan Avatar, 13 yıl sonra devam filmiyle beyaz perdeye dönüyor.

Rekor kıran ilk filmin üzerinden geçen süre içinde birçok kez ikinci filme ilişkin haberler çıktı.

Pazartesi günü yayınlanan fragmanla yeni film resmiyet kazandı.

Serinin ikincisi "Avatar: The Way Of Water" ismiyle 2022 Aralık ayında izleyici ile buluşacak.

İlk filmin yıldızları Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver'a devam filminde, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Vin Diesel ve Edie Falco gibi eşlik ediyor.

YouTube'da yayınlanan 90 saniyelik fragman ise 24 saatte 12 milyon izlemeye ulaştı.

Avatarları okyanus üzerlerinde uçarken, yüzerken ve gizemli bir düşmana karşı bir araya gelirken gösteren fragmanda yalnızca bir cümle yer alıyor.

Filmin ana karakteri Jake Sully, "Bildiğim tek şey var, Nereye gidersek gidelim aile, kalemizdir" diyor.

Disney, James Cameron imzalı filmin, ilk bölümden 10 sene sonrasına ait olayları işleyeceğini duyurdu.

https://www.youtube.com/watch?v=a8Gx8wiNbs8

Yönetmen Cameron Avatar'ı yaratışını anlatıyor

Serinin yaratıcısı olan yönetmen James Cameron, Avatar fikrinin ilk olarak kolej yıllarında gördüğü bir rüyaya dayandığını anlatıyor:

"Biyo-lüminesans bir ormandı rüyamdaki. O kadar ilham vericiydi ki, uyanınca eskiz olarak hatırladıklarımı çizdim.

"Yıllar sonra 1995'te, farklı bir gezegene ait bir hikayeyi anlatmak istiyordum. O konsepti, Avatar adını verdiğim şeyle bir araya getirdim. "

Ancak Cameron'un ilk filmi hayata geçirebilmesi için 13 yıl daha geçmesi gerekti.

Cameron, yerli halklara olan ilgisi kadar, Kanada ormanlarında geçen gençliğinin ve dalgıç olarak su altında geçirdiği zamanların filme ilham veren unsurlar olduğunu da anlatıyor.

Titanik'te James Cameron ile çalışan Kate Winslet de devam filmi kadrosunda yer alıyor

Avatar'ın, toplam hasılatının 3 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor.

Avatar'dan önce en fazla gelir elden film Titanik'ti ve onun da yönetmeni James Cameron'dı.

Titanik 11 dalda Oscar ödülünü kazanmıştı.

"Avatar: The Way Of Water" 16 Aralık'ta sinemalarda olacak.

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