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"Yeni Avrupa organizasyonu" AB üyesi olmak isteyen ülkeler için dikkat çeken öneri

09.05.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gündeminde ülkelerin AB üyeliği ile ilgili tartışmalar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan dikkat çeken bir öneri geldi. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyeliğinin yıllar süreceğini belirten Macron, bu ülke gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin Birliğe üye olmak yerine "Avrupa siyasi topluluğu" çatısı altında birleşebileceği önerisinde bulundu.

"Yeni Avrupa organizasyonu" AB üyesi olmak isteyen ülkeler için dikkat çeken öneri

AB'nin bir yıldır sürdürdüğü Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışı, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosunda (AP) yapıldı. "Avrupa Günü" dolayısıyla dans ve müzik gösterilerin ve AB'nin gelecek vizyonuna ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, bir yıllık tartışmalar sonucu hazırlanan ve AB'nin geleceğiyle ilgili önerilerin yer aldığı raporu, Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı Roberta Metsola'ya sundu.

Macron, yaptığı konuşmada, AB'nin ekonomik ve finansal krizlerle karşı karşıya kaldığında cevap vermekte çok geç kaldığını, ortak yerine ulusal yanıtlara başvurduğunu söyledi.

AB'nin kurucu anlaşmalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Macron, kurumsal reform için gelecek haftalarda görüşmeler yapılabileceğini, bir dahaki AB Liderler Zirvesi'nde tartışılabileceğini belirtti.

Macron, oy birliği yerine nitelikli çoğunluk sisteminin, seçim ve temsilci atama kurallarının, AP'nin inisiyatif hakkının da değerlendirilmesi gereken konular olduğunu ifade etti.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye meşru üyelik başvurularının AB'nin coğrafyasını ve kıtanın organizasyonunu yeniden değerlendirmeye sevk etmesi gerektiğine değinen Macron, "Eğer yarın (Ukrayna'ya) adaylık statüsü de versek, üyelik standartlarını düşürmediğimiz sürece katılımın yıllar ya da on yıllar süreceğini hepimiz iyi biliyoruz. Burada açık olalım. AB, entegrasyon seviyesi ve azmi düşünüldüğünde kısa vadede Avrupa kıtasının yapılandırıldığı tek yol olamaz." ifadelerini kullandı.

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"YENİ AVRUPA ORGANİZASYONU"

Macron, AB'nin mevcut entegrasyonundaki gücü ve azmi muhafaza etme sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Sanırım bugün burada bahsettiğim şeyi, bir 'Avrupa siyasi topluluğu' olarak nitelendireceğim. Bu yeni Avrupa organizasyonu, değerlerimize bağlı olan demokratik Avrupa uluslarının siyaset, güvenlik, enerji ve ulaşım gibi alanlarda iş birliği için yeni bir alan bulmasını sağlayacaktır."

Bu teklifin bugün sunulan rapordaki önerilerine bir cevap niteliğinde olduğunu vurgulayan Macron, gelecek dönemde bu konuyu ilgilenen bütün ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

KOMİSYON EYLÜLDE YANIT VERECEK

Von der Leyen de gelecek ay, rapordaki önerileri hayat geçirmek için ne gerektiğini belirleyeceklerini, önerilere cevap olarak ilk tekliflerini eylülde yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında açıklayacağını söyledi.

Vatandaşların katıldığı panellerin demokrasinin bu formunun işlediğini gösterdiğini ifade eden von der Leyen, bunun politika yapımının bir parçası olması gerektiğini, belli yasal süreçleri başlatmadan önce vatandaşların panelleri için zaman ve kaynak ayırma önerisinde bulunacağını dile getirdi.

Von der Leyen, oy birliği ilkesinin bazı önemli alanlarda anlamsız kaldığını, hızlı karar alma süreçlerini olumsuz etkilediğini, AB'nin savunma ve sağlıkta daha büyük rol oynaması gerektiğini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Fransa
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