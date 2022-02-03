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Yeni baba olan Emre Karayel’in mutluluğu yarım kaldı! Acı haber

03.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Demirci ile evli olan Emre Karayel 5 gün önce baba olmuştu. "Zamanın durduğu an" notuyla baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu acı haberle yıkıldı. Emre Karayel babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.

Yeni baba olan Emre Karayel’in mutluluğu yarım kaldı! Acı haber

Emre Karayel 5 gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu acı haberle sarsıldı. Oyuncu Emre Karayel’in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti. Acı haberi, Emre Karayel sosyal medya hesabından duyurdu.

Babasının bir karesini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
“Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun."

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Pınar Altuğ ünlü oyuncuya "Başınız saolsun" yazarken Emre Karayel, Demet Evgar gibi isimler de üzüntülerini bildirdi.

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Emre Karayel
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