Yeni bankacılık virüsü tehlike saçıyor

Delphi’de yazılmış ve hassas bilgileri alan bu yeni virüs türü sahte pencereler aracılığıyla kurbanları kandırıyor. YouTube, Pastebin ve diğer kamu platformlarını kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüten bilgisayar korsanları ciddi zararlara neden oluyor. Ayrıca nadir kullanılan yazılım dilleri sayesinde bu virüsleri tespit etmek çok zorlaşıyor.

Numando olarak bilinen yeni bir bankacılık truva atı virüsü uzun bir süredir kullanıcıları rahatsız ediyor. Latin Amerika bankacılık truva atları içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de bu. Kullanıcıların hassas bilgilerini çaldıkları için bunu birçok yerde kullanabiliyorlar.

SİSTEMLERE SIZIYOR

Truva atı virüsü sayesinde bilgisayarı veya kullanılan başka cihazları kontrol etmek oldukça kolaylaşıyor. Kötü amaçlı spam kampanyaları tarafından dağıtılan Numando enjektör kullanarak da sisteme sızabiliyor. Böylece siz herhangi bir uygulama yüklediğiniz andan itibaren şifreleriniz çözülüyor.

Yeni bankacılık virüsü panik yaratmaya devam ediyor. Bugüne kadar bilgisayar korsanları genellikle kullanıcıların zaaflarından yararlandı. Bu zaaflar çeşitli uygulamalar oldu. Ancak ilk defa kamu kurumları çok aktif bir şekilde kullanıldı. Latin Amerika’daki kamu kurumlarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar cihazlarına bu virüsü bulaştırdı.

Google Meet kullanışlı bir özellik alıyor

