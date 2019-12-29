‘Yeni Barış Süreci Türkiye Halklarıyla Gerçekleşecek’

“Biz HDP olarak yine aynı noktadayız” diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak şunu da biliyoruz ki başlatılacak olan yeni bir barış ve müzakere sürecinde AKP olamaz. Bu kadar zulüm varken, bu kadar baskı varken, bu kadar şiddet varken, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ cezaevindeyken AKP’yle yeni bir barış ve müzakere sürecinin başlamayacağını biliyoruz. Bizler şunu da biliyoruz; yeni bir barış ve müzakere süreci Türkiye halklarıyla, Türkiye toplumuyla gerçekleşecek. Barıştan yana olanlarla, demokrasiyi isteyenlerle, İzmir halkıyla, Antalya halkıyla, İstanbul halkıyla, Ankara halkıyla Kürt halkının kucaklaşacağı, Kürt halkının birlikte yol alacağı bir süreçle başlayacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Bu anlamda da Türkiye halklarına yürekten güveniyoruz.”

CHP’ye ortak mücadele çağrısı

İktidarı hukuk devletinin evrensel değerlerini tamamıyla yok etmekle suçlayan Buldan, AK Parti’nin siyasi alanda en çok HDP’ye saldırdığını söyledi. Buldan, “Her gün bir il ve ilçemize bir siyasi operasyon yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Yönetimlerden gözaltına alınmayan ya da tutuklanmayan tek bir arkadaşımız kalmadı. Belediyelerimiz baskıyla, zorla gasp ediliyor. 10-15 günde bir, önce büyükşehirlerden başlayan daha sonra ilçelerle devam eden zorla gasp etme yöntemini devreye soktular. Seçimle, sandıkla bizden alamadıklarını bugün zorlukla, zorbalıkla belediyelerimize kayyum atayarak almaya çalışıyorlar” dedi.

Kayyum uygulamasını utanç vesikası olarak tanımlayan HDP Eş Genel Başkanı, ilk seçimde Kürt halkının buna cevabını vereceğini söyledi. Kayyum uygulamasının ülkenin tamamına ve aynı zamanda geleceğe de tehdit olduğunu belirten Buldan “Birkaç gün önce Urla’ya da kayyum atandı. CHP’li Urla belediye başkanı suçlandı, görevden alındı, yerine bir kayyum atandı. Elbette ki bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. İşte bunun için diyoruz ki dayanışma içinde güç birliğiyle, ortak mücadele yürütmek bu kadar elzem ve bu kadar acil olarak önümüzde durmaktadır. Kurtuluş hep birlikte olacaktır” diye konuştu.