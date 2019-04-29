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Yeni Başkan Zelenskiy’e Kırım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi toplantılarına katılan CHP Eskişehir Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi Utku Çakırözer, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da yaşanan hak ihlallerini bir kez daha gündeme getirdi.Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Çakırözer, yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i tebrik ederek, Ukrayna’nın Kırım Tatarlarının haklarını koruyan politikalarının yeni devlet başkanı tarafından da devam ettirilmesini ve Başkan Zelenskiy’nin Kırım halkının haklarını savunmasını istedi.

Yeni Başkan Zelenskiy’e Kırım çağrısı

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi toplantılarına katılan CHP Eskişehir Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi Utku Çakırözer, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da yaşanan hak ihlallerini bir kez daha gündeme getirdi.
Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Çakırözer, yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i tebrik ederek, Ukrayna’nın Kırım Tatarlarının haklarını koruyan politikalarının yeni devlet başkanı tarafından da devam ettirilmesini ve Başkan Zelenskiy’nin Kırım halkının haklarını savunmasını istedi. Çakırözer, “Bu hem seçim bölgem Eskişehir’in, hem ülkemizin, hem de inanıyorum ki tüm NATO müttefiklerimizin ortak dileğidir. Kırım’da yaşanan acıları, hak ihlallerinin bir an önce sonlandırılmasını sağlamayız” dedi.

YENİ BAŞKANA KIRIM ÇAĞRISI
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Çakırözer, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi toplantılarına katıldı. Ukrayna eski Dışişleri Bakanı Borys Tarasyuk’un da katıldığı toplantıda Çakırözer, Rusya’nın Kırım’daki insan hakları ihlallerini hatırlatarak, yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da yaşanan hak ihlallerine karşı Kırım halkının haklarını savunulmasına ilişkin politikaları sürdürmesini istedi.

İHLALLER DEVAM EDİYOR
Rusya’nın Kırım’daki insan hakları ihlallerinin insanlık suçlarına dönüştüğünü belirten Çakırözer, “Kırım’da yaşanan ihlaller hala devam ediyor. Rusya 5 yıldır Kırım’ı işgal ediyor. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanda Rusya Kırım’daki soydaşlarımıza büyük baskı ve yasaklamalar uyguluyor. Artık bu işgal sona ermeli. Kırım konusunda NATO da caydırıcılığını ortaya koymalı” dedi.

İŞGAL SONA ERMELİ
Toplantıya dünyadaki en büyük Kırım Tatar diasporasının yaşadığı Eskişehir Milletvekili olarak katıldığını söyleyen Çakırözer, Eskişehir ve Eskişehir halkının Kırım Tatarlarının çektiği acıların şahidi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bizler hepimiz Kırımlı soydaşlarımızın çektiği acıların şahidiyiz. Dileğimiz yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de yaşanan hak ihlallerine karşı Kırım halkının haklarını savunan politikalarını sürdürmesi. Bu hem benim seçim bölgem olan Eskişehir’in, hem ülkemizin, hem de inanıyorum ki tüm NATO müttefiklerimizin ortak dileğidir. Hep birlikte bu ihlallerin bir an önce sonlandırılmasını sağlamalıyız.”

Yeni Başkan Zelenskiy’e Kırım çağrısı

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