Yeni batarya teknolojisi giyilebilir teknolojileri destekleyecek

Giyilebilir elektronik teknolojisine ilginin artması ise bataryaların çok daha önemli hale gelmesini sağladı.

BUGÜNE KADAR BÖYLESİ ÜRETİLMEDİ

British Columbia Üniversitesi araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda batarya teknolojisine yeni bir soluk getirilmesi sağlandı. Ortaya çıkan son detaylara göre bu bataryalar hem esneyebiliyor hem de yıkanabiliyor. Bugüne kadar hiç bu tür bataryalar üretilmemişti.

British Columbia Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan açıklamalara göre bu yeni bataryalar giyilebilir pillere sahip olacak. Yani bataryaları istediğiniz şekilde esnetebilmeniz mümkün.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda bataryaların temel bileşeni olarak çinko ve manganez tercih edildiği söylendi. Çinko ve manganez dioksit küçük parçalara ayrılarak kullanıldı. Hemen ardından bu parçalarla ince ve gerilebilir katmanlar oluşturulması sağlandı. Polimerle birlikte birleştirilen katmanlar büyük esneklik sunuyor.

Yeni batarya teknolojisi aynı zamanda su geçirmez bir yapıda olacak. Ayrıca 500 şarj ve boşalım döngüsü süresince toplam kapasitesinin yüzde 75 gibi bir bölümünü devam ettirebiliyor. Bugüne kadar hiç böyle bir teknoloji kullanılmamıştı. Sadece bu bile onu fazlasıyla özel hale getiriyor.

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