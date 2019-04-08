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Yeni Belediye Başkanı birim müdürlerinin makam araçlarını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:42 | Son Güncelleme

AMASYA Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sarı, birim müdürlerinin makam araçlarının kaldırılması vaadini bugün gerçekleştirdi.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sarı, birim müdürlerinin makam araçlarının kaldırılması vaadini bugün gerçekleştirdi. Başkan Sarı, "Hiç kimse belediyenin aracı ile evine gidemeyecek diye bir vaadimiz vardı. Bugün araçlarımızı topladık. Arkadaşlarımıza konuyu anlattık. Ulaştırma birimi kurduk. Araçların oraya teslim ve iade edilmesini istedik" dedi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, seçim vaatleri kapsamında, göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Sarı ardından belediye önünde yaklaşık 5 bin kişiye yemek verdi. Sarı, üçüncü vaadi olarak da bugün birim müdürlerinin ve personelin kullandığı 15 makam aracını kaldırdı. Belediye önüne çekilen makam araçlarının artık ihtiyaç dahilinde kullanılacağı belirtildi. Aldığı kararla ilgili konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bugün burada toplanmamızın amacı, bir; dedik ki 'Bizim odamızın kapısı olmayacak' dedik, huzurunuzda kapımızı söktük. İki; 'İlk Cuma vatandaşlarımızla buluşacağız' dedik, vatandaşlarımızla buluşarak 3- 5 bin kişiye yemek verdik. Üç; 'Bizde araç kullanma işine son' dedik, yani makamların araç kullanmasını ortadan kaldırdık. Hiç kimse belediyenin aracı ile evine gidemeyecek diye bir vaadimiz vardı. Bugün araçlarımızı topladık. Arkadaşlarımıza konuyu anlattık. Ulaştırma birimi kurduk. Araçların oraya teslim ve iade edilmesini istedik. Araçları topladık. Birkaç gün sonra da bu araçlar hakkında ne yapacağımızı, satacak mıyız, yoksa nerelerde kullanacağımızı, ne şekilde kullanacağımızı size beyan ediyorum. Sadece bir tane kullanılacak aracımız var, o da hizmet aracımız dediğimiz araç. Yani işi olan belediyenin işi için falanca yere gideceğim diye arz edecek ve işini görecek. Bir tane de benim Belediye Başkanlığımızın kullandığı araç var, onun da evin önünde durması kesinlikle yasak; belediyenin hiçbir aracı makam, mevkisi ne olursa olsun" dedi. Kentin bir başından bir başına 8 kilometre olduğunu söyleyen Başkan Sarı, "Belediyemiz ortada; 4 kilometre. Birim müdürlerimiz sabahleyin evinden gelirken; zabıta müdürümüz sokak düzgün mü ona bakacak, temizlik müdürümüz yürüyerek gelecek sokak temizlenmiş mi onu görecek, imar müdürümüz çatıda birini görse 'Bu adam ne yapıyor?' diyecek, fen işleri müdürümüz eğer bir akarsu görürse 'Bu su nereden patlamış?' deyip onun hemen tamiri için gereken talimatı verecek. Onun için herkes aksamaları yerinde görecek. Bunun yanında birim müdürlerimiz ve vatandaşlarla selamlaşarak gelecek. Derdimiz, gayemiz, arzumuz bu. Bundan sonra bizi izlemeye devam ediniz. Bunlar ilk klasiklerimiz, ileride ağır projelerimizi de icra ederken sizleri çağıracağız" diye konuştu.

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