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“Yeni Bir Anayasayı Tartışmanın Vakti Gelmiştir”

01.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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“Yeni Bir Anayasayı Tartışmanın Vakti Gelmiştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçti reform paketi hazırlığına ilişkin bilgi verdi, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, “Reform dinamik bir süreci kapsıyor. Milletin beklentilerine göre yeni reform çalışmaları yapıyoruz. Her kim ‘Reforma ihtiyaç yok’ derse, o kişi toplumdan da dünyadan da habersizdir. Her alanda bölgesel liderlik politikası izliyoruz. Köklü reform çalışmaları artık ertelenemez. Reformlar hazırlanırken toplumun her kesimiyle görüşmeler yapıldı, taslaklar çıkarıldı. Yakında reform paketlerimizin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız” açıklaması yaptı. Üzerinde değişiklikler yapılmış olsa da mevcut durumda Türkiye’nin darbe dönemlerinin izlerini taşıyan bir anayasa ile yönetildiğini kaydeden Erdoğan, bu nedenle tümüyle yenilenmeye ihtiyaç olduğu mesajını verdi.

“Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir” diyen Erdoğan, geçmişte TBMM çatısı altında yapılan müzakerelerden sonuç alınamadığına dikkat çekti. Erdoğan “Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında, “Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız” dedi.

Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasındaki değerlendirmesinde Corona virüsü salgını konusunda da durum değerlendirmesi yaptı.

“Dünya aşı bulamazken hamdolsun bizde bu sıkıntı da yok” diyen Erdoğan, küçük esnafa yönelik kısıtlamaları kaldırmak içinse “vaka sayılarında düşüş olması” şartını dile getirdi. Erdoğan, “Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz” demekle yetindi.

15 Şubat’ta köy okulları açılacak, vaka sayıları kriter olacak

Erdoğan, Türkiye’de yüz yüze eğitime geçiş açısından ülke genelinde 15 Şubat tarihi öngörülmüş olsa da bunun, mevcut durumda gerçekleşemeyeceği sinyalini de verdi.

Erdoğan, “15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek” dedi. Diğer öğrenciler internet aracılığıyla çevrimiçi eğitime valiliklerce yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak devam edecek.

Erdoğan,“1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak” ifadesini kullandı.

Gıda fiyatlarında hem tüccarları hem de küresel tabloyu işaret etti

Erdoğan, yüksek gıda fiyatları konusuna da değindi ve “Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimiz meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve önlem almak. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Ancak küresel çapta gıda fiyatlarında artış olması ve kuraklık etkileri de söz konusu. Çin gibi yüksek nüfuslu ülkelerin talep artışı gıda fiyatlarını etkilemiştir” diye konuştu.

Gıda fiyatlarında, 2016 yılında gündeme getirilen ancak uygulanmayan “erken uyarı sisteminin” bu sefer kurulacağına vurgu yapan Erdoğan, “Erken uyarı sistemi kurarak çok hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulu’nu etkin şekilde harekete geçireceğiz” dedi.

Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin “Enflasyon hedefine de birlikte ulaşalım ama yüksek faizle bu mümkün değil bunu da düşük faizle başarabiliriz. Yatırımcı yüksek faizle değil düşük faizle yatırıma girebilir. Bu olunca istihdam olacak bu olunca ihracat olacak” sözleri de dikkat çekti.

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