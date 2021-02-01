“Yeni Bir Anayasayı Tartışmanın Vakti Gelmiştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçti reform paketi hazırlığına ilişkin bilgi verdi, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu görüşünü dile getirdi. Erdoğan, “Reform dinamik bir süreci kapsıyor. Milletin beklentilerine göre yeni reform çalışmaları yapıyoruz. Her kim ‘Reforma ihtiyaç yok’ derse, o kişi toplumdan da dünyadan da habersizdir. Her alanda bölgesel liderlik politikası izliyoruz. Köklü reform çalışmaları artık ertelenemez. Reformlar hazırlanırken toplumun her kesimiyle görüşmeler yapıldı, taslaklar çıkarıldı. Yakında reform paketlerimizin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız” açıklaması yaptı. Üzerinde değişiklikler yapılmış olsa da mevcut durumda Türkiye’nin darbe dönemlerinin izlerini taşıyan bir anayasa ile yönetildiğini kaydeden Erdoğan, bu nedenle tümüyle yenilenmeye ihtiyaç olduğu mesajını verdi. “Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir” diyen Erdoğan, geçmişte TBMM çatısı altında yapılan müzakerelerden sonuç alınamadığına dikkat çekti. Erdoğan “Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında, “Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız” dedi. Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasındaki değerlendirmesinde Corona virüsü salgını konusunda da durum değerlendirmesi yaptı. “Dünya aşı bulamazken hamdolsun bizde bu sıkıntı da yok” diyen Erdoğan, küçük esnafa yönelik kısıtlamaları kaldırmak içinse “vaka sayılarında düşüş olması” şartını dile getirdi. Erdoğan, “Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz” demekle yetindi. 15 Şubat’ta köy okulları açılacak, vaka sayıları kriter olacak Erdoğan, Türkiye’de yüz yüze eğitime geçiş açısından ülke genelinde 15 Şubat tarihi öngörülmüş olsa da bunun, mevcut durumda gerçekleşemeyeceği sinyalini de verdi.