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"Yeni Bir Ben" 317 kişiyi bağımlılıktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeni Bir Ben Mücadele Koordinasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana 317 kişiyi uyuşturucu bağımlılığından uzaklaştırdı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeni Bir Ben Mücadele Koordinasyon Merkezinin (YBB), kurulduğu günden bu yana 317 kişiyi uyuşturucu bağımlılığından kurtardığı bildirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Ekim 2015'te hizmete giren Yeni Bir Ben'e başvuranların, kayıt işlemlerinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki merkeze gönderildiği ve burada üç uzman psikolog tarafından bu kişilere psikolojik destek verildiği belirtildi.

İyileştikten sonra sosyal hayata karışan bağımlıların yüz yüze, telefonla ya da sosyal medyadan psikologlarla arkadaşlıklarını sürdürdüklerine değinilen açıklamada, bugüne kadar 317 uyuşturucu bağımlısının kurtarıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu, Yeni Bir Ben’in toplumdan dışlanmış ve iteklenmiş insanlar için güvenli bir liman olduğunu ifade ederek, "Buraya gelenlerle ilgili başlangıçta gözlem yapıyoruz. Sonra ön görüşme yapıp bilgilerini alıyoruz. Ne kullandığını sorguluyoruz. Önce bilgilerini alıyoruz, analiz ve değerlendirmesini yaptıktan sonra bir plan oluşturup tedaviye başlıyoruz." bilgisini verdi.

Yarımoğlu, kendilerine başvuranları, psikiyatrik bir durum varsa AMATEM'e yönlendirdiklerini aktardı. Başvuranların yüzde 96'sının erkek yüzde 4'ünün kadın olduğunu ifade eden Yarımoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar utandığı için çok başvurmuyorlar. Maddeye bağlı gelişmiş psikolojik rahatsızlıkları oluyor, o yüzden agresif ve öfkeli olabiliyorlar. Onların durumuna göre yaklaşıyoruz. Zaten toplumdan dışlanmış ve iteklenmiş insanlar oldukları için bizi güvenli liman olarak görüyorlar. Onlara arkadaş gibi yaklaşıyoruz. Bir psikolog değil de arkadaş olduğumuzu göstermek için önlük bile giymiyoruz."

Yeni Bir Ben sayesinde sekiz yıllık bağımlılıktan kurtulan 28 yaşındaki D.Ü ise, "İnsan olduğumu burada anladım. Bana arkadaş gibi davrandılar. Ben kurtuldum şimdi diğer bağımlılar kurtulsun diye onlara da burayı anlatıyorum. İstiyorum ki onlar da benim gibi kurtulsunlar." ifadesini kullandı.

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Bağcılar Belediyesi uyuşturucuyla mücadele YBB Yeni Bir Ben

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