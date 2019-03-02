"Yeni Bir Ben" 317 kişiyi bağımlılıktan kurtardı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeni Bir Ben Mücadele Koordinasyon Merkezinin (YBB), kurulduğu günden bu yana 317 kişiyi uyuşturucu bağımlılığından kurtardığı bildirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Ekim 2015'te hizmete giren Yeni Bir Ben'e başvuranların, kayıt işlemlerinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki merkeze gönderildiği ve burada üç uzman psikolog tarafından bu kişilere psikolojik destek verildiği belirtildi.

İyileştikten sonra sosyal hayata karışan bağımlıların yüz yüze, telefonla ya da sosyal medyadan psikologlarla arkadaşlıklarını sürdürdüklerine değinilen açıklamada, bugüne kadar 317 uyuşturucu bağımlısının kurtarıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu, Yeni Bir Ben’in toplumdan dışlanmış ve iteklenmiş insanlar için güvenli bir liman olduğunu ifade ederek, "Buraya gelenlerle ilgili başlangıçta gözlem yapıyoruz. Sonra ön görüşme yapıp bilgilerini alıyoruz. Ne kullandığını sorguluyoruz. Önce bilgilerini alıyoruz, analiz ve değerlendirmesini yaptıktan sonra bir plan oluşturup tedaviye başlıyoruz." bilgisini verdi.