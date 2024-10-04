Yeni bir çözüm süreci mi geliyor? Erdoğan da DEM Partililerin elini sıkacak mı? AK Parti'den açıklama geldi, Portakal dikkat çekti: Bir şeyler oluyor!

Yeni bir çözüm süreci mi geliyor? Bu soru bir anda Ankara kulislerinde en çok konuşulan soru oldu. Meclis'te barış söylemleri, MHP sıralarından DEM Parti'ye uzanan eller... Bir gün sonrasında ise DEM Partili Öcalan'ın açıklamasının Anadolu Ajansı tarafından servis edilmesi siyaseti iyiden iyiye ısıttı.

BAHÇELİ BARIŞ DEDİ, AA DEM PARTİ'Yİ HABER YAPTI

Meclis açılışında DEM Partililerle tokalaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde de barışı sağlamak lazım lazım" açıklamasıyla bir anda gündem yarattı.

AA'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan "Kürt sorunu çözülseydi başka noktada olurduk" diyerek iktidara seslendiği açıklamayı servis etti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "Bu yeni bir sürecin işareti mi?" sorusuna "Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğu konusu doğru" diyerek yanıt verdi.

FATİH PORTAKAL: "BİR ŞEYLER OLUYOR"

Erdoğan ve Bahçeli'nin son günlerde yaptığı "İç cephe" çıkışına dikkat çeken gazeteci Fatih Portakal ise "Bunlar rastlantı olamaz. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyorlar. Bİr şeyler kurguluyorlar. Erdoğan'ın İsrail konusundaki uyarısı... Eğer bir çözüm süreci ısıtılmak isteniyorsa ne olacağını kestirmek çok zor. Samimi olarak yaparlarsa Türkiye'nin böyle bir sürece ihtiyacı var. Samimi değilseniz yapmayın, samimiyseniz yapın. Bunu sadece Türkiye çözebilir. Bu gün de bir araya geldiler. Alt alta yazıyorum: Bir şeyler oluyor." dedi.

Kulislerde iyiden iyiye 'yeni çözüm süreci' iddiaları konuşulmaya başlarken; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan tv100'de katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BEKLENMEDİK BİR HAREKETTİ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla ilgili "Beklenmedik bir hareketti." diyen Elitaş, Bahçeli'nin Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik beraberlik vurgulu konuşmasını gerekçe göstermesine dikkat çekti.

ERDOĞAN DA DEM PARTİLİLERİN ELİNİ SIKAR MI?

Kübra Par'ın "Sayın Erdoğan'ın da DEM Partililerin elini sıktığını görebilir miyiz?" sorusuna yanıt veren Elitaş, geçmişte DEM Parti'nin eski isimleriyle faal olan partilerinin olduğu dönemlerde önceki yönetimlerle el sıkışmaların olduğunu belirterek "Bundan sonra da herhangi bir törende el sıkmamazlık yapmaz diye düşünüyorum. Ortam olursa neden olmasın?" dedi.

YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ GELİYOR?

Yeni bir çözüm süreci ihtimaliyle ilgili de konuşan Elitaş "Sayın Bahçeli'nin bu hareketi sonrası DEM Parti'nin iyi düşünüp Türkiye partisi olması konusunda harekete geçmesini zaruri buluyorum. Bu parti Kandil'den talimat almıyorsa, iradesini özgürleştirdiyse o zaman DEM Parti'yle konuşarak sorunları çözme imkanımız mevcut." ifadelerini kullandı.