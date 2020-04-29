"Yeni Bir Deneyle Tespit Edilmeyen Vaka Oranını Araştırıyoruz"

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Corona virüsünün ülke çapında tespit edilenden ne kadar fazla yayıldığını anlamak amacıyla antikor testlerine dayalı yeni bir klinik deney başlattı. 10 bin gönüllü kan bağışçısından alınan örneklerin inceleneceği çalışmanın sonuçlarının yaz aylarının sonunda açıklanması bekleniyor.

Deneyi yürüten NIH bünyesindeki Biyomedikal Görüntüleme ve Biyo-mühendislik biriminde görevli Doktor Kaitlyn Sadtler, bu klinik deneyle ilgili ayrıntıları VOA Türkçe'ye anlattı. Bu çalışmanın bir tür seroloji yani serum bilimi anketi olduğunun altını çizen Dr. Sadtler, benzer çalışmaların başka kurumlarca da yürütüldüğünü, ancak şu an için Corona virüsü tespit edilmeyen bireyler üzerinde antikor araştırması yapan tek ekip olduklarını söylüyor.

"10 bin kan bağışçısı için çağrı yaptık, 400 bin başvuru mesajı aldık"

Nisan ayının ilk haftalarında halka duyurulan bu klinik deneyde uzmanlar, 10 bin gönüllü kan bağışçısı için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya Amerika genelinde 400 binden fazla kişinin yanıt verdiğini belirten Dr. Sadtler, başvurular arasında Amerika nüfusunu en iyi temsil eden 10 kişilik bir grup seçmeye çalıştıklarını söylüyor ve ekliyor: "Bunu yaparken Amerika nüfusundaki çeşitlilik, ırk, cinsiyet, yaş gibi faktörlerin de örneklerde temsil edilmesini sağlayacağız."