"Yeni Bir Deneyle Tespit Edilmeyen Vaka Oranını Araştırıyoruz"

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Corona virüsünün ülke çapında tespit edilenden ne kadar fazla yayıldığını anlamak amacıyla antikor testlerine dayalı yeni bir klinik deney başlattı. 10 bin gönüllü kan bağışçısından alınan örneklerin inceleneceği çalışmanın sonuçlarının yaz aylarının sonunda açıklanması bekleniyor.
Deneyi yürüten NIH bünyesindeki Biyomedikal Görüntüleme ve Biyo-mühendislik biriminde görevli Doktor Kaitlyn Sadtler, bu klinik deneyle ilgili ayrıntıları VOA Türkçe'ye anlattı. Bu çalışmanın bir tür seroloji yani serum bilimi anketi olduğunun altını çizen Dr. Sadtler, benzer çalışmaların başka kurumlarca da yürütüldüğünü, ancak şu an için Corona virüsü tespit edilmeyen bireyler üzerinde antikor araştırması yapan tek ekip olduklarını söylüyor.
"10 bin kan bağışçısı için çağrı yaptık, 400 bin başvuru mesajı aldık"
Nisan ayının ilk haftalarında halka duyurulan bu klinik deneyde uzmanlar, 10 bin gönüllü kan bağışçısı için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya Amerika genelinde 400 binden fazla kişinin yanıt verdiğini belirten Dr. Sadtler, başvurular arasında Amerika nüfusunu en iyi temsil eden 10 kişilik bir grup seçmeye çalıştıklarını söylüyor ve ekliyor: "Bunu yaparken Amerika nüfusundaki çeşitlilik, ırk, cinsiyet, yaş gibi faktörlerin de örneklerde temsil edilmesini sağlayacağız."
Dr. Sadtler'ın aktardıklarına göre ilk örneklerin, NIH'e en yakın bölgelerden olan başkent Washington ve civarından gelmesi bekleniyor. Diğer bölgelerden toplanacak kan bağışları üzerinde yapılacak incelemeler de tamamlandığında, deneyin sonucunun yaz aylarının sonunda belli olacağı öngörülüyor.
Başvuruların titizlikle incelendiğini ve seçilen grup üzerindeki çalışmanın büyük bir veri tabanı oluşturulmasını sağlayacağını söyleyen Dr. Sadtler, elde edilecek bulguların başka bilimsel çalışmalarda da kullanılmasına olanak tanımayı hedeflediklerine vurgu yapıyor.
"Antikor titreleri de incelenecek"
Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin yaşamını yitirdiği Amerika'da tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçerken, söz konusu klinik deneyi yürüten uzmanlar bir taraftan virüsün görünenin ötesinde ne kadar yayıldığını araştıracak, bir taraftan da bağışıklık sistemlerinde antikor bulunanların antikor titrelerini yani kandaki antikor yoğunluğunu inceleyecek.
Dr. Sadtler, bu sayede hem virüsün biyolojisiyle hem de sistemlerinde antikor olanların bağışıklık sistemlerinin özellikleriyle ilgili daha ayrıntılı bulgular yakalayabileceklerini söylüyor: "İlk adımımız kanda antikor olup olmadığını görmek olacak. Ama daha sonra daha derine inip bu titrelere de bakacağız. Deney tamamlandıktan sonra antikorlara dayalı diğer çalışmaların sonuçlarıyla da karşılaştırma yapabileceğiz."