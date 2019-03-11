Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Avustralya'nın güneydoğusunda yeni bir dinozor türü bulundu.

LiveScience'ın haberine göre, bilim adamları Victoria eyaletinde 125 milyon yıllık kayalık bölgede yaptıkları kazı çalışmasında, yeni bir dinozor türüne ait beş üst çene fosili keşfetti.

Fosillerin sahibi dinozorların, 125 milyon yıl önce bölgede yaşadığı ve küçük kangru türü valabi büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Yeni türe, çenesi İspanyol gemisi kalyonun ters dönmüş haline benzediğinden "Galleonosaurus dorisae" adının verildiği kaydedildi.

"Galleonosaurus dorisae"nin otobur olduğu da ifade edildi.

Keşfin ayrıntıları "Journal of Paleontology" dergisinde yayımlandı.

