Yeni bir DiRT Rally oyunu duyuruldu

Yeni bir DiRT oyunu da Codemaster içerisinde ancak Rally serisinden bağımsız çalışan bir ekip tarafından geliştirilmekte. Oyunun bitmeye çok yakın olduğu ve yakında çok daha detaylı açıklamaların yapılacağı bilinmekte. Ancak geliştirici ekip daha önceki oyunlarda sunulan deneyimden farklı olmayacağını belirtmişler.

Blog yazısında, geliştiriciler şu açıklamada bulunmuşlar. “Aklımızda birkaç şey var. Tutkulu bir geliştirme ekibinin yönlendirdiği büyük planlarımız var, amacımız Rally serisini daha da yükseklere taşımak.” Bir süre daha yeni Rally oyunu ile yeni açıklama gelmeyeceği belirtilen yazıda yeni oyunun oyuncuları oldukça heyecanlandıracağı belirtilmiş.

Şimdilik, Rally 2.0 yeni içerik güncellemeleri almayı durduracak, ancak günlük, haftalık ve aylık görevler devam edecek ve bazı küçük güncellemeler ve diğer “sürprizler” devam edecek.

DiRT Rally 2.0 için ek Sezonlar için plan bulunmamakla birlikte, bazı küçük güncellemeler ve sürprizler planlanmakta. Bu aşamada, Rally ekibi geleceğe odaklanıyor. Hiçbir şekilde bunun Rally 2.0 için “son” olduğunu söylenmemiş. Günlük / Haftalık / Aylık Zorluklar devam ederken, birçok espor etkinliği de planlanmış.



