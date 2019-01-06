"Yeni bir dünyada, güçlü bir ülkede, öz güven sahibi bir nesiliz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yeni bir dünyadayız, güçlü bir ülkedeyiz, öz güven sahibi bir nesiliz, elimizde imkanlarımız var. Dolayısıyla biz, yeni döneme uygun bir şekilde bilimsel bilgi üreteceğiz. Mutlaka özgünlük arayışınızı devam ettirin." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Altun, Eyüpsultan'da bulunan İlim Yayma Cemiyeti'nde genç akademisyenlerle buluşarak, vakfın "2018-2019 Bursiyer Tanışma Programı"nın onur konuğu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, küresel ve bölgesel alanda süren sert mücadelenin önemli bir aktörü haline geldiğini belirterek, bu dönemin Türkiye için oldukça önemli imkanlara gebe olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Altun, Türkiye'nin sahip olduğu ortamda bilimsel bilgi üretmenin de son derece kıymetli olduğunu ve ülkede bilimsel bilgiye ve bilim insanı yetiştirmeye geçmişte olduğundan çok daha fazla önem verildiğine dikkati çekerek, "Bu noktada yeni dönemin ruhuna ve paradigmasına uygun şekilde kendinizi yetiştirmeniz ve bu doğrultuda kendinize yatırım yaparken ülkenizin meselelerini esas alarak çalışmanız son derece hayatidir." değerlendirmesinde bulundu.