"Yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalışmış

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine hapis cezası verildi.

Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

- Mahkeme başkanından sanığa hatırlatma

Tutuklu sanık Nusret Kaymaz, son savunmasında suçsuz olduğunu ve örgüt içinde hiçbir görevde bulunmadığını, kendisine "yeni bir hayat kurmak için" nişanlısıyla yurt dışına kaçmaya çalıştığını ileri sürdü.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı Seyfi Han, suçsuz bir insanın yurt dışına kaçmaya çalışmayacağını belirterek, sanığın dijital materyallerinde örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen "falcon" isimli uygulamanın bulunduğunu da anımsattı.