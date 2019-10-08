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"Yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalışmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bolu'da görülen FETÖ/PDY davasında suçsuz olduğunu ve "yeni bir hayat kurmak için" yurt dışına kaçmaya çalıştığını iddia eden sanığa mahkeme heyeti başkanı, ele geçirilen dijital materyalleri hatırlatarak tepki gösterdi - Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, suçsuz bir insanın yurt dışına kaçmaya çalışmayacağını belirterek, sanığa dijital materyallerinde örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen "falcon" isimli uygulamanın da bulunduğunu anımsattı - Davada kararını açıklayan heyet, 1'i tutuklu 3 sanığı 7 yıl 6'şar ay, 2 sanığı ise 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine hapis cezası verildi.

Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

- Mahkeme başkanından sanığa hatırlatma

Tutuklu sanık Nusret Kaymaz, son savunmasında suçsuz olduğunu ve örgüt içinde hiçbir görevde bulunmadığını, kendisine "yeni bir hayat kurmak için" nişanlısıyla yurt dışına kaçmaya çalıştığını ileri sürdü.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı Seyfi Han, suçsuz bir insanın yurt dışına kaçmaya çalışmayacağını belirterek, sanığın dijital materyallerinde örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen "falcon" isimli uygulamanın bulunduğunu da anımsattı.

Daha sonra kararını açıklayan heyet, tutuksuz sanıklardan A.U'nun beraatına karar verdi.

Tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıklar Harun Çil ve Mevlit Çelik'in 7 yıl 6'şar ay, Ferda Sinoplu ile Seyda Kökoğlu'nun ise 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca Kaymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Bolu FETÖ/PDY davası karar

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