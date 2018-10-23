HABER

Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi

İsveçli ve İngiliz bilim adamları, bir tür protein kompleksi olan yeni bir insan hücre yapısı keşfetti.

İsveç'te Karolinska Enstitüsünün İngiliz bilim adamlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü araştırmada keşfedilen yeni hücre yapısının, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı bir tür protein kompleksi olduğu belirtildi.

Uzmanlar, protein kompleksinin, bugüne kadar bilinenlerden farklı, eşsiz bir moleküler yapıya sahip olduğunu ve hücre bölünmesinde kilit rol oynadığını açıkladı.

Karolinska Enstitüsü Biyolojik Bilimler ve Besin Bölümünden Profesör Staffan Strömblad, "2018'de keşfedilmeyi bekleyen yeni bir hücre yapısı kalması akılalmaz derecede şaşırtıcı. Bu yeni bağlanma kompleksinin, hücre bölünmesi sırasında olduğu gibi kaldığını ve hücreye tutunduğunu ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

"Ağsı yapışkanlar" ismi verilen yeni yapının, bölünmenin ardından yavru hücrelerin doğru yere yerleşme kabiliyetlerini de kontrol ettiği kaydedildi.

Keşfin ayrıntıları "Nature Cell Biology" dergisinde yayımlandı.

PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
Suriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktıSuriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktı
Tedavi gören kızı için saçını kestirdiTedavi gören kızı için saçını kestirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
insan hücre yapısı protein kompleksi

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.