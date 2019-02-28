"Yeni bir insani kriz yaşanmaması için saldırılar durmalı"

ADHAM KAKO - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejiminin yeni bir insani krize yol açmaması için İdlib'de sivillere yönelik saldırılarının durması gerektiğini söyledi.

SMDK Başkanı Mustafa, Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin İdlib'e yönelik saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, rejim ve destekçilerinin saldırılarında sivillerin hedef alındığını belirterek, "Herkesin bildiği gibi rejim güçleri İdlib ve Hama illerinde sivillere yönelik saldırılarından vazgeçmedi. Bölgede her gün yaralı ve şehitlerimiz var." dedi.

"Rejim saldırılarının kurbanları siviller oluyor. Evler vuruluyor. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor." ifadesini kullanan Mustafa, şunları kaydetti:

"Saldırılar sivil halk üzerinde bir korku etkisi oluşturdu. Özellikle de rejim bölgesinden kaçarak muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sığınanlar tutuklanma korkusuyla artık evlerine dönemiyor. Rejim bölgede hayatın normalleşmesini engellemek için sivilleri, sivil alanları, çarşıları ve hastaneleri bilinçli olarak hedef alıyor."