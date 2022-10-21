Yeni bir ittifak mı kuruluyor? İnce görüştüğü bir partiyi açıkladı, bir partiye bütün kapıları kapattı

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyaset kulisleri hareketlendi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100'de yayınlanan 'Yüzler Kulübü' programında gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ittifakı konuştuklarını dile getiren Muharrem İnce, "Vatan Partisi'yle konuşuyor musunuz?" sorusuna da "Hayır konuşmuyorum. Onların iktidarla konuştuklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'NİN AK PARTİ'YE KATILMASI

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasını da değerlendiren Muharrem İnce, "Ben 'asla Cumhur İttifakı ile olmayacağız' deyince çok bozuldu. Sonradan öğreniyoruz ki bütün partilerle görüşüyormuş." dedi. "Çelebi'yi keşke ihraç etseydim diye düşündünüz mü?" sorusuna da yanıt veren İnce, "Böyle olacağını bilseydim hiç almazdım" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE HDP İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

HDP ile görüşme şartı sorulan İnce, "Asgari müştereklerde buluşan herkesle görüşürüz. HDP 'PKK bir terör örgütüdür' derse onlarla da görüşürüm." diye konuştu. Öte yandan Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde altılı masanın adayını destekleyeceğini de sözlerine ekledi.



