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Yeni bir kara delik keşfedildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 16:48 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Astronomi Gözlem Merkezi'nde görevli Profesör Liu Jifeng, Samanyolu'nda Güneş'ten 70 kat daha büyük bir kara delik keşfedildiğini açıkladı. LB-1 ismi verilen kara deliğin orada olmaması gerektiğini söyleyen Jifeng, "Şu an ki bilimsel gelişmelere ve algımıza göre bu kara delik var. olmamalıydı" dedi.

Yeni bir kara delik keşfedildi!

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Çinli bilim insanlarının yaptığı açıklamayı manşetlerine taşıdı. Çin Ulusal Astronomi Gözlem Merkezi’nde görevli Profesör Liu Jifeng bir açıklama yaparak yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu.

Profesör Jifeng, Dünya’nın da içinde bulunduğu Samanyolu’nda daha önce hiç tespit edilememiş bir kara delik bulunduğunu açıkladı. Profesör Jifeng, “LB-1 ismi verilen kara delik 15.000 ışık yılı uzakta. Güneş’in kütlesinden 70 kat daha büyük” dedi.

Çinli bilim insanı, günümüzdeki teknoloji ve bilimin tespit edemediği bir keşif yaptıklarını söyledi. Araştırmayı yorumlayan California Teknoloji Enstitüsü’nde görevli fizikçi David Reitze, “Şu an bilimin getirdiği noktada bu kara deliğin burada olmaması gerekiyordu. Teknik olarak bu boşluk dengesiz olduğu için kara delik oluşmaması gerekiyor” dedi. Bilim insanı, Samanyolu’nda 100 milyon kara delik bulunduğunu fakat LB-1’in bunlardan 2 kat daha büyük olduğunu aktardı.

Yapılan açıklamada LB-1’in Çin’in LAMOST teleskobunu kullanan uluslararası bir bilim ekibi tarafından bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kara Delik keşif çin

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