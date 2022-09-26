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Yeni bir katlanabilir telefon daha! Vivo X Fold+ duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

26.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk katlanabilir akıllı telefonunu Vivo X Fold olarak adlandıran Vivo, bu telefonun güncellenmiş bir versiyonu olan Vivo X Fold+'ı Çin'de görücüye çıkardı. Şirket, X Fold +'ın özellikleri ile birlikte X Fold+'ın fiyatını da paylaştı. İşte Vivo X Fold+ hakkında merak edilenler...

Yeni bir katlanabilir telefon daha! Vivo X Fold+ duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo, bu yılın ilk yarısında piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold'tan sonra, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili, 80W şarj destekli Vivo X Fold+'u tanıttı. Vivo X Fold+, tasarım ve birkaç özellik açısından X Fold'a benziyor, ancak iki telefon arasında bazı farklılıklar da bulunuyor.

VIVO X FOLD+'IN ÖZELLİKLERİ

Vivo X Fold+, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,53 inç birincil ekrana ve 2K çözünürlüğe sahip 8,03 inç iç ekrana sahip. Her iki ekranda da AMOLED panel, 120Hz yenileme hızı ve entegre parmak izi tarayıcı bulunuyor. Telefon 30, 90 ve 120 derece olmak üzere farklı açılarda katlanabiliyor.

vivo x fold-1

Vivo X Fold+, merkeze hizalanmış bir nokta çentiğe yerleştirilmiş 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamerayla geliyor. Katlanabilir telefon, 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP portre kamera ve 8 MP periskop kameranın yer aldığı dörtlü arka kamera kurulumuna sahip.

vivo x fold plus özellikleri

Vivo X Fold+'ın kalbinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci bulunuyor. 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı sunan cihaz, gücünü ise 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.730mAh bataryasından alıyor. Katlanabilir telefon, kutudan Android 12 tabanlı OriginOS işletim sistemiyle çıkıyor.

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VIVO X FOLD+'IN FİYATI

Vivo X Fold+'ın fiyatı şöyle sıralanıyor;

  • 12GB RAM + 256GB depolama alanı 9.999 yuan (Güncel kurla yaklaşık 1399 dolar)
  • 12GB RAM + 512GB depolama alanı 10.999 yuan (Güncel kurla yaklaşık 1538 dolar)
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akıllı telefon Vivo katlanabilir telefon
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