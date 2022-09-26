Yeni bir katlanabilir telefon daha! Vivo X Fold+ duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo, bu yılın ilk yarısında piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold'tan sonra, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili, 80W şarj destekli Vivo X Fold+'u tanıttı. Vivo X Fold+, tasarım ve birkaç özellik açısından X Fold'a benziyor, ancak iki telefon arasında bazı farklılıklar da bulunuyor.

VIVO X FOLD+'IN ÖZELLİKLERİ

Vivo X Fold+, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,53 inç birincil ekrana ve 2K çözünürlüğe sahip 8,03 inç iç ekrana sahip. Her iki ekranda da AMOLED panel, 120Hz yenileme hızı ve entegre parmak izi tarayıcı bulunuyor. Telefon 30, 90 ve 120 derece olmak üzere farklı açılarda katlanabiliyor.

Vivo X Fold+, merkeze hizalanmış bir nokta çentiğe yerleştirilmiş 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamerayla geliyor. Katlanabilir telefon, 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP portre kamera ve 8 MP periskop kameranın yer aldığı dörtlü arka kamera kurulumuna sahip.

Vivo X Fold+'ın kalbinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci bulunuyor. 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı sunan cihaz, gücünü ise 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.730mAh bataryasından alıyor. Katlanabilir telefon, kutudan Android 12 tabanlı OriginOS işletim sistemiyle çıkıyor.

VIVO X FOLD+'IN FİYATI

Vivo X Fold+'ın fiyatı şöyle sıralanıyor;